金属期市：期铜回落，盘中稍早因供应忧虑升至两个月高位

* 自由港如不能获得印尼政府出口许可，可能将不得不削减产量

* 亚洲市场交投清淡，因中国许多交易商已经离场欢度春节假期

路透伦敦1月26日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四收低，受美元走强拖累，盘中稍早期铜一度触及两个月高位，因投资人担心印尼和智利供应可能受扰。

期锌在供应持续短缺预期带动下一度升至一个半月高位，之后回落。

全球最大上市铜矿商－自由港 周三警告，若未能获得印尼政府出口许可，则可能需要开始将其印尼铜矿产量削减至约四成产能。

另外，必和必拓 在智利运营的铜矿Escondida的工会工人周二拒绝了公司的最新薪资提议，工会要求工人就罢工进行投票，为长期冲突做准备。Escondida是全球最大铜矿。

三个月期铜 收于每吨5,858美元，跌1.4%，盘中升至5,981.50美元，为11月28日来最高。

亚洲市场交投清淡，因中国许多交易商已经离场欢度周五开始的春节假期。

三个月期锌 升至12月中来最高的2,847美元，但终场收低1.4%，报2,763美元。

三个月期铝 收跌0.7%，报每吨1,820美元，周二触及20个月高位的1,883美元，因有传闻称，主要生产国中国将减少产量。

期铅 下跌2.6%，报每吨2,329美元，锡价 大跌2.2%，报19,975美元，镍价 重挫3%，报9,410美元。(完)

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