金属期市：期铜攀升，因供应可能受扰

* 期铜在过去五周中连续第四周上扬

* 期铝脱离20个月高位

路透伦敦1月27日 - 期铜周五收涨，未受美元走强影响，因预期供应受扰可能导致市场供应收紧。

期铜周四触及11月28日以来最高5,981.50美元，因智利一铜矿和自由港 在印尼的矿场可能爆发罢工，或导致减产。

LME指标三个月期铜 收涨0.7%，报每吨5,900美元。本周上扬2.4%。

“近期面临的问题是印尼和智利可能出现供应受扰。一旦这两个矿场的供应中断，将给铜价带来一定的基本面支撑，”Carsten Menke的分析师Julius Baer表示。

需求方面，自美国总统特朗普在11月当选以来，铜价已累积上涨15%，因其承诺将提振成长、减税并进行基础设施建设。

但Menke表示，铜价可能回落，因铜价对美国基建并不是十分敏感。

美元指数 周五触及一周高位，使以美元计价的金属对于持有其它货币的投资者更昂贵。

期铝 收跌0.2%，每吨1,816美元，周二触及20个月峰值1,883美元，因有报道称，中国可能削减产能。

期铅 回落1.8%，收报每吨2,288美元。期锡 跌0.2%，报每吨19,935美元。期锌 最后买入价下滑0.2%，报每吨2,768美元。

期镍 上扬0.7%，报每吨9,475美元，前一日触及6月30日以来最低。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金