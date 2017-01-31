金属期市：期铜触及两个月高位，受美元下挫和供应忧虑主导

* Escondida矿场可能罢工，市场聚焦铜供应

* 美元录得2008年以来的最差1月表现

* 锌矿触及两个月高位，因供应萎缩

路透伦敦1月31日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二大涨2.9%，触及两个月高位，因担心智利供应可能中断，且美元走软。

美元将录得2008年以来最糟糕的1月表现，因对特朗普总统整体政策的担心可能盖过去年底主导市场的通胀上升预期的影响。

今日交易较为清淡，因中国仍在放新年假期。三个月期铜 收于每吨5,989美元，盘中高见两个月高位5,991美元。

全球最大铜矿智利Escondida铜矿的工人周一对公司薪酬建议的投票进入最终阶段，工会称，对于罢工能被批准感到有信心。

期锌 收高3%，报2,860美元，稍早触及两个月高位的2,877美元。LME数据显示，锌库存处于去年6月以来的最低水平。

期铝 上涨0.9%，报1,819美元。期铅 收高1.2%，报2,371美元，期锡 升0.8%，报19,825美元，稍早触及10月中以来最低的19,570美元，期镍 收高3%，报9,955美元。(完)

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