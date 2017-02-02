金属期市：期镍升至三周高位，此前菲律宾下令关闭21座矿山

* 全球最大铜矿Escondida罢工威胁支撑铜价

* 菲律宾关闭矿场可能被印尼供应所抵消

路透伦敦2月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍周四触及三周高位，此前菲律宾下令关闭21座矿山，占该国镍产量的约一半。菲律宾是全球主要镍矿石供应国。

LME指标三个月期镍 收高1.4%，报10,395美元，稍早升至1月11日来最高的10,500美元。

分析师表示，菲律宾政府加大力度应对环境恶化，可能令全球镍供应减少10%，或约200万吨。

不过印尼1月放松了为期三年的镍矿石出口禁令，在新规下，印尼一年可以出口高达520万吨的镍矿石。

菲律宾矿主已经表示，会对政府采取的措施发起法律挑战。

三个月期铜 收低1%，报5,886美元，接近周三触及的近两个月高位6,007美元，因供应忧虑带动买盘。

交易商表示，纽约市场开盘后出现抛售，期铜失守6,000美元，但预计在21日移动均线切入位5,800美元附近有支撑。

全球最大铜矿必和必拓旗下Escondida铜矿的矿工投票拒绝了资方的薪资方案，并赞成罢工，供应可能将受到影响。

期铝 收高0.6%，报每吨1,829美元。期锌 下滑1%，报2,851美元。期铅 收跌0.3%，报2,340美元。期锡 小跌0.1%，报19,840美元。(完)

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