金属期市：期镍升至三周高位，此前菲律宾下令关闭21座矿山

《路透晚报》--5月25日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
* 全球最大铜矿Escondida罢工威胁支撑铜价
* 菲律宾关闭矿场可能被印尼供应所抵消
路透伦敦2月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍周四触及三周高位，此前菲律宾下令关闭21座矿山，占该国镍产量的约一半。菲律宾是全球主要镍矿石供应国。
LME指标三个月期镍 收高1.4%，报10,395美元，稍早升至1月11日来最高的10,500美元。
分析师表示，菲律宾政府加大力度应对环境恶化，可能令全球镍供应减少10%，或约200万吨。
不过印尼1月放松了为期三年的镍矿石出口禁令，在新规下，印尼一年可以出口高达520万吨的镍矿石。
菲律宾矿主已经表示，会对政府采取的措施发起法律挑战。
三个月期铜 收低1%，报5,886美元，接近周三触及的近两个月高位6,007美元，因供应忧虑带动买盘。
交易商表示，纽约市场开盘后出现抛售，期铜失守6,000美元，但预计在21日移动均线切入位5,800美元附近有支撑。
全球最大铜矿必和必拓旗下Escondida铜矿的矿工投票拒绝了资方的薪资方案，并赞成罢工，供应可能将受到影响。
期铝 收高0.6%，报每吨1,829美元。期锌 下滑1%，报2,851美元。期铅 收跌0.3%，报2,340美元。期锡 小跌0.1%，报19,840美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
中国商务部发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透5月25日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:0 9时，1港元=0.88158人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 21.06%，高于上交易日收盘的20.20%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 5.16 5.16 1.13 建设银行 6.28 6.42 1.11 中国银行 3.70 3.88 1.08 农业银行