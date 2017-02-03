金属期市：期铜接近两周低位，因矿场薪资谈判重启和中国提高利率

* 必和必拓要求政府调解Escondida铜矿谈判
* 中国提高利率刺激出脱多头头寸-分析师
* 预计菲律宾的举措可能减少5万吨镍供应-麦格理
路透伦敦2月3日 - 铜价周五跌至近两周最低水平，此前最大铜矿场工人重新开始了薪资谈判，中国央行上调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率。
必和必拓 智利Escondida铜矿工人周五准备重启与公司的谈判，此前必和必拓为避免罢工寻求政府调解。Escondida铜矿为全球最大铜矿。
本周稍早铜价触及两周高位，当时工人拒绝了公司提出的薪资提议，投票进行罢工。
伦敦金属交易所(LME)指标期铜 收跌1.9%，报每吨5,772美元，为1月23日以来最低价，也为连续第三日下跌。周四下跌了近1%。
中国央行节后首日同时上调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，彰显了随着经济显现企稳迹象，央行将收紧货币政策。这也给基本金属增添了压力。
镍价也下跌，但本周将录得7%的升幅，此前菲律宾称，将永久关闭一半的镍产能。
麦格理资深商品顾问Jim Lennon表示，菲律宾的举措可能令全球镍市场供应减少5万吨，令今年供不应求的规模扩大至9.7万吨。
期镍 收跌1.6%，报每吨10,225美元，从盘中低位10,025美元回升，因中国市场在因假日关闭一周后恢复交易。
期铝 上涨0.3%，收报1,835美元，期锌 下跌1.9%，收报2,796美元，期铅 下跌0.6%，报2,325美元，期锡 收盘时未交易，最后买盘报19,765美元，下跌0.4%。(完)
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(编译 刘静；审校 利棣儿)