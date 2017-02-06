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亚洲 | 2017年 2月 6日 星期一 09:44 BJT

金属期市：伦铜在两周低点上方持稳，受供应忧虑支撑

全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。

美国1月就业岗位急增，增幅远超预期，因建筑和零售企业加大招聘力度；但薪资仅微幅上升。

中国央行继春节前上调中期借贷便利(MLF)利率后，长假归来后首日常备借贷便利(SLF)及公开市场逆回购利率又跟进调升，令金融市场感到意外。这进一步显示随着经济显现出稳定迹象，政策收紧。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，1月31日止当周，对冲基金和基金经理增持纽约商品期货交易所(COMEX)期铜净多仓，创纪录新高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/杜明霞；审校 张若琪/王兴亚)
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