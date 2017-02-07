金属期市：期铜下滑，因美元上涨及中国需求忧虑

* 美元兑人民币上涨，对中国需求的担忧加重

* Escondida铜矿罢工的前景支撑铜价

* 锡价跌至8月来最低

路透伦敦2月7日 - 铜价周二下滑，因美元走强，且投资人担心主要消费国－中国及其他地区的需求增长，这压制市场信心，但对供应受阻的担忧扶助限制了跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.9%，报每吨5,795美元。

美元上涨令美元计价的商品对持有其他货币的投资人更为昂贵，可能打压需求。

交易商表示，人民币兑美元自年初以来一直走软，令美元升势尤为令人担忧，全球工业金属约半数需求靠中国。

“中国面临下滑的风险，汽车和建筑等关键领域今年相比去年将会有明显的放缓。”Oxford Economics商品分析师Dan Smith表示。

交易商预计，全球最大的铜矿智利Escondida可能发生罢工，以及印尼对美国自由港麦克默伦铜金矿公司旗下Grasberg铜矿的出口禁令将支撑铜价。

三个月期镍收盘时没有交易，买盘最后跌1%，报10,350美元。近期菲律宾政府因环保原因下令关闭多家矿场，供应减少的预期提振了镍价。

三个月期锡收低1.5%，报18,930美元，稍早触及8月来最低的18,630美元，因LME认证的库存增加缓和了供应忧虑。