金属期市：期铜下滑，因美元上涨及中国需求忧虑

香港已公布经济指标--2017/5/25
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
* 美元兑人民币上涨，对中国需求的担忧加重
* Escondida铜矿罢工的前景支撑铜价
* 锡价跌至8月来最低
路透伦敦2月7日 - 铜价周二下滑，因美元走强，且投资人担心主要消费国－中国及其他地区的需求增长，这压制市场信心，但对供应受阻的担忧扶助限制了跌幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.9%，报每吨5,795美元。
美元上涨令美元计价的商品对持有其他货币的投资人更为昂贵，可能打压需求。
交易商表示，人民币兑美元自年初以来一直走软，令美元升势尤为令人担忧，全球工业金属约半数需求靠中国。
“中国面临下滑的风险，汽车和建筑等关键领域今年相比去年将会有明显的放缓。”Oxford Economics商品分析师Dan Smith表示。
交易商预计，全球最大的铜矿智利Escondida可能发生罢工，以及印尼对美国自由港麦克默伦铜金矿公司旗下Grasberg铜矿的出口禁令将支撑铜价。
三个月期镍收盘时没有交易，买盘最后跌1%，报10,350美元。近期菲律宾政府因环保原因下令关闭多家矿场，供应减少的预期提振了镍价。
三个月期锡收低1.5%，报18,930美元，稍早触及8月来最低的18,630美元，因LME认证的库存增加缓和了供应忧虑。
期铝收跌0.2%，报1,831美元，锌价收高0.1%，报2,795美元，期铅下滑0.1%，报2,345美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.0 +0.5 +2.7 2017年4月 甲类消费物价指数(CPI +2.2 +0.2 +3.0 A) 2017
路透上海5月25日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------ ------------------------------------------ *嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 6.50% 上限6.50% AA- 1.00 第3-7年偿还20%本金 发展集团 重庆兴农融资担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 宜昌高新
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉禾铸都 8 7 5/24簿记建档 *6.50% AA- 5/25-5/26 财富证券 发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 贵州凯里开元 7 7 5/25簿记建档 上限7.50% AA 5/26-