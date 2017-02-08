金属期市：期铜攀升，因全球最大铜矿准备减产

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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* 必和必拓称罢工将令智利Escondida铜矿暂停生产
* 自由港将减少印尼Grasberg铜矿的生产活动
* 镍价触及一个月高位
路透伦敦2月8日 - 铜价周三上升，此前全球最大的两家铜矿称，罢工和许可颁发延误可能迫使他们减产，令全球供应吃紧。
必和必拓开始暂停智利Escondida铜矿的生产，因工人罢工定于周四开始，该铜矿是全球最大铜矿。
自由港警告将缩减印尼Grasberg铜矿的生产活动，因发生劳工争端。该公司称，如果在2月中前不能得到新的出口许可，将进行减产。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.7%，报每吨5,895美元，抹去了前一交易日的0.9%的跌幅。
交易员称，基金增加了基本金属的多头头寸，帮助推高了价格。
Escondida铜矿2015年生产了115万吨铜，约占全球总产量的约6%。
高盛分析师称，Escondida铜矿的20天罢工，Grasberg铜矿出口许可延误一个月颁发，将造成产量减少近10万吨。
根据路透调查的分析师，这将超过今年全球供应过剩8万吨的预估。
其它金属市场，镍价收高1.5%，报每吨10,500美元，稍早触及1月11日以来最高的10,545美元。
锡价收高0.5%，报每吨19,025美元，中止了四日连跌走势。
国际锡研究协会(ITRI)周三证实，中国已经取消精锡10%出口关税，但迄今出口尚未出现大幅增长。
铝价收高0.7%，报每吨1,848.50美元，锌价收高1.9%，报2,848美元；铅价收高1.9%，报每吨2,389美元，盘中稍早触及两个月高位2,403美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p