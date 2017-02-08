金属期市：期铜攀升，因全球最大铜矿准备减产

* 必和必拓称罢工将令智利Escondida铜矿暂停生产

* 自由港将减少印尼Grasberg铜矿的生产活动

* 镍价触及一个月高位

路透伦敦2月8日 - 铜价周三上升，此前全球最大的两家铜矿称，罢工和许可颁发延误可能迫使他们减产，令全球供应吃紧。

必和必拓开始暂停智利Escondida铜矿的生产，因工人罢工定于周四开始，该铜矿是全球最大铜矿。

自由港警告将缩减印尼Grasberg铜矿的生产活动，因发生劳工争端。该公司称，如果在2月中前不能得到新的出口许可，将进行减产。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.7%，报每吨5,895美元，抹去了前一交易日的0.9%的跌幅。

交易员称，基金增加了基本金属的多头头寸，帮助推高了价格。

Escondida铜矿2015年生产了115万吨铜，约占全球总产量的约6%。

高盛分析师称，Escondida铜矿的20天罢工，Grasberg铜矿出口许可延误一个月颁发，将造成产量减少近10万吨。

根据路透调查的分析师，这将超过今年全球供应过剩8万吨的预估。

其它金属市场，镍价收高1.5%，报每吨10,500美元，稍早触及1月11日以来最高的10,545美元。

锡价收高0.5%，报每吨19,025美元，中止了四日连跌走势。

国际锡研究协会(ITRI)周三证实，中国已经取消精锡10%出口关税，但迄今出口尚未出现大幅增长。