金属期市：期铜从高位回落，但供应风险带来支撑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数触3月初以来最低，因需求不振
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 周三期铜大涨1.7%后，部分买家获利了结
* 高盛预计供应问题支撑铜市
路透伦敦2月9日 - 铜价周四下滑，因美元反弹，且投资人担心供需背景是否能支撑近期升势，这引发获利了结，但供应受扰的威胁仍支撑铜价。
全球最大铜矿必和必拓旗下智利Escondida铜矿工人在周四1100 GMT开始罢工，工会表示，夜班工人下班后不会有人接班。在印尼，自由港旗下Grasberg铜矿也还没有获得新的出口许可。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低1.2%，报5,822美元，昨日攀升1.7%。
2月1日，期铜触及11月28日来最高的6,007美元，自11月美国大选后已经劲升了12%，部分因美国总统特朗普承诺增加基建支出。
Julius Baer商品研究部门主管Norbert Ruecker表示，由于期货市场仓位调整看来过度，容易出现获利了结。
“我们认为铜价在基本面能够支撑的区间高端，在目前水准，价格看来过高。”他表示。
不过，高盛在报告中指出，供应威胁仍支撑铜价。
其它金属中，三个月期铝收高0.1%，报每吨1,850美元，镍价收挫2.1%，报每吨10,280美元，锌价收低0.6%，报2,830美元；铅价大跌2.2%，报每吨2,335.50美元。锡价收高0.3%，报每吨19,075美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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