金属期市：期铜从高位回落，但供应风险带来支撑

* 周三期铜大涨1.7%后，部分买家获利了结

* 高盛预计供应问题支撑铜市

路透伦敦2月9日 - 铜价周四下滑，因美元反弹，且投资人担心供需背景是否能支撑近期升势，这引发获利了结，但供应受扰的威胁仍支撑铜价。

全球最大铜矿必和必拓旗下智利Escondida铜矿工人在周四1100 GMT开始罢工，工会表示，夜班工人下班后不会有人接班。在印尼，自由港旗下Grasberg铜矿也还没有获得新的出口许可。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低1.2%，报5,822美元，昨日攀升1.7%。

2月1日，期铜触及11月28日来最高的6,007美元，自11月美国大选后已经劲升了12%，部分因美国总统特朗普承诺增加基建支出。

Julius Baer商品研究部门主管Norbert Ruecker表示，由于期货市场仓位调整看来过度，容易出现获利了结。

“我们认为铜价在基本面能够支撑的区间高端，在目前水准，价格看来过高。”他表示。

不过，高盛在报告中指出，供应威胁仍支撑铜价。