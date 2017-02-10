金属期市：伦铜上涨，在供应担忧提振下料录得周线涨幅

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透墨尔本2月10日 - 伦敦期铜周五上涨，料将录得周线涨幅，受供应担忧支撑，而且中国贸易数据强调了针对该金属需求更强劲的前景。
受低基数、外需转暖等因素影响，中国1月进出口增速均远超预期。
中国海关总署周五公布，以美元计价1月出口同比增长7.9%，进口同比增长16.7%。海关新闻稿称，1月铁矿砂、原油、煤等主要大宗商品进口量价齐升，铁矿砂、原油、煤、成品油进口均价分别上涨81.3%、46.7%、1.1倍、48.3%。
“整体进出口数据都看起来很强，没有像市场预期的那样低迷，”瑞银驻墨尔本分析师Lachlan Shaw表示。
0717 GMT，LME三个月期铜上涨1.1%，至每吨5,844美元，几乎扳回上日1.2%的跌幅。本周伦铜料上涨1.9%。
上海期铜扳回稍早约1%的跌幅，收涨0.2%，报每吨47,610元人民币(6,923美元)。
中国海关数据显示，1月铜进口较上年同期下滑14%，因春节前中国的需求放缓。
“考虑到1月假期较多，许多加工厂产能利用率很低，我不认为铜进口减少是个大问题，”Argonaut Securities分析师刘晓慧表示。(完) (编译 刘秀红/李春喜 审校 孙茉莉)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +