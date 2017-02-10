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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 16:19 BJT

金属期市：伦铜上涨，在供应担忧提振下料录得周线涨幅

路透墨尔本2月10日 - 伦敦期铜周五上涨，料将录得周线涨幅，受供应担忧支撑，而且中国贸易数据强调了针对该金属需求更强劲的前景。

受低基数、外需转暖等因素影响，中国1月进出口增速均远超预期。

中国海关总署周五公布，以美元计价1月出口同比增长7.9%，进口同比增长16.7%。海关新闻稿称，1月铁矿砂、原油、煤等主要大宗商品进口量价齐升，铁矿砂、原油、煤、成品油进口均价分别上涨81.3%、46.7%、1.1倍、48.3%。

“整体进出口数据都看起来很强，没有像市场预期的那样低迷，”瑞银驻墨尔本分析师Lachlan Shaw表示。

0717 GMT，LME三个月期铜上涨1.1%，至每吨5,844美元，几乎扳回上日1.2%的跌幅。本周伦铜料上涨1.9%。

上海期铜扳回稍早约1%的跌幅，收涨0.2%，报每吨47,610元人民币(6,923美元)。

中国海关数据显示，1月铜进口较上年同期下滑14%，因春节前中国的需求放缓。

“考虑到1月假期较多，许多加工厂产能利用率很低，我不认为铜进口减少是个大问题，”Argonaut Securities分析师刘晓慧表示。(完) (编译 刘秀红/李春喜 审校 孙茉莉)
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