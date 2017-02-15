金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高

* 特朗普的减税言论，美国数据强劲，提振风险意愿

* 菲律宾因对矿场进行整治取消发放许可

* 上海保税区镍价升水跳升15美元至180美元

路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。

美国总统特朗普重申了其减税承诺，提振了投资者的风险意愿，此前美国发布的零售销售和消费者物价数据强劲。

周二美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦对美国经济的评价乐观，暗示升息加快。

在智利，旨在结束长达一周的Escondida铜矿罢工的谈判被延后，工会称，周六前不太可能重启谈判。Escondida铜矿是全球最大铜矿。

伦敦金属交易所(LME)期铜收高0.7%，报每吨6,065美元，周一曾触及2015年5月以来最高，此前Escondida铜矿宣布因不可抗力暂停付运。

但期铜周二下跌，尽管自由港暂停了全球第二大铜矿Grasberg铜矿的生产，投资者认为，铜价已经消化了这些供应中断因素。

“我们预计铜价今年会有所回落，市场已经消化了过多的对美国和中国需求的乐观情绪，但很大程度要看供应状况，这方面还有一些未知因素，”Capital Economics资深商品策略师Caroline Bain称。

镍价收高1.4%，报10,920美元，为12月中以来最高，受助于菲律宾的供应受扰，菲律宾为全球最大镍出口国。

菲律宾总统杜特尔特周三支持其环境部长取消近三分之一的未开发矿场合约的决定。

本周上海保税区镍溢价上升15美元，至180美元，为去年8月以来最高。