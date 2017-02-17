金属期市：期铜下滑，但中国需求乐观情绪和供应忧虑提供支撑

* 铜市场聚焦中国制造业数据

* 自由港宣布印尼Grasberg铜矿遭遇不可抗力

* 镍价下跌，但供应忧虑助涨1月底以来的升势

路透伦敦2月17日 - 铜价周五下滑，因未能守在每吨6,000美元水准之上，激发了获利了结，但主要金属消费国中国需求强劲的预期，以及多个大型矿场供应中断预计将支撑价格。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收跌0.7%，报每吨5,960美元，周一价格触及21个月高位的6,204美元。

交易员称，周一以来铜价表现令人失望，使得许多押注铜价继续走高的投资者缩减头寸。

中国最新的贷款数据强化了需求将增加的预期，1月新增人民币贷款达到2.03万亿元人民币，创纪录第二高。

分析师称，这些贷款中的很大部分投入到制造业，预示对工业金属的需求将增加。

必和必拓智利的Escondida铜矿的罢工提振了铜市场人气，自由港印尼Grasberg铜矿暂停生产也起到同样效果。

全球最大上市铜矿商自由港周五宣布印尼Grasberg铜矿因遭遇不可抗力，无法履行精炼铜的付运合约义务。

三个月期镍收跌0.2%，报每吨11,050美元，略低于周四触及的两个月高位11,070美元。

自1月底以来，镍价已经攀升了逾15%，因担心菲律宾的镍矿石供应，本周菲律宾下令取消此前签订的75个采矿共享合约，指因危害集水区。此前菲律宾已经关闭了该国41个矿场中的28个。