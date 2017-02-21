更正-金属期市：期铜下滑，因美元急升激发获利了结

(更正：因译文有误，文中第三段应为LME三个月“期铜”报价，非“期铝”。)

* 美国3月将升息的臆测驱动美元走高

* LME期铝短期内有调整风险-摩根大通

路透伦敦2月21日 - 期铜价格周二下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定利率。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。

美元兑欧元势将录得逾一个月来的最大单日涨幅，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员发表了鹰派讲话，欧洲政治局势不确定也提振美元。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.2%，收于每吨6,060美元，周一曾大涨1.9%。受供应受扰预期推动，本月稍早铜价触及一年半高位。

“市场已消化了供应大幅受扰的因素，易出现调整，所有的与供应有关的事件都吸引了投机兴趣，一旦事情过去，这些兴趣也将消失殆尽，”荷兰安智银行(ING)商品策略师Warren Patterson称。

工会发言人周一表示，必和必拓与旗下智利Escondida铜矿罢工工人之间由政府调停的谈判失败，目前并未计划进行进一步的对话。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司周一警告，可能因合同纠纷而针对印尼政府申请仲裁和索赔。

期铝下跌0.7%，报1,886美元。

摩根大通在一份公告中称，期铝有向下调整的风险。

“未来几周中国的铝库存看似将继续增长。”

期镍收跌2.7%，报10,855美元，周一触及12月19日以来最高，因菲律宾对矿场进行整治。

行业数据显示，去年全球镍市场将短缺4.97万吨，2015年为过剩9.14万吨。