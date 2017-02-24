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亚洲 | 2017年 2月 25日 星期六 02:00 BJT

金属期市：期铜从昨日大跌中反弹，但因需求前景忧虑仍连跌第二周

* 铜价势将连跌第二周

* 需求忧虑抵消智利和印尼供应受扰

路透伦敦2月24日 - 期铜价格周五从昨日大跌中反弹，因智利和印尼供应受扰提供支撑，但本周因需求前景忧虑打压，仍录得连续第二周下滑。

周四期铜大跌3%，为17个月内最大单日跌幅，因交易商对中国需求的担忧持续。

大型铜矿供应受扰以及对美国总统特朗普政府承诺的增加基建投资会带动需求的希望，刺激期铜在2月13日触及21个月高位6,204美元，之后出现一些投资人获利了结。

期铜周五仍远低于2月高位。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.2%，报每吨5,928美元，本周仍跌0.5%。

“中国所有的迹象都显示当局今年决心控制信贷增长，而不是不惜一切代价刺激经济成长。这对铜市不利。”Capital Economics分析师Caroline Bain表示。

“确实有供应受扰的情况，但库存也非常高，”她还表示。

中国海关周五公布的数据显示，上月中国精炼铜进口减少14%。

期镍今日涨幅最大，上扬2.6%，报10,860美元。

期铝收高1%，报每吨1,885美元。期锌上扬1.4%，报每吨2,829美元；期铅收高1%，报每吨2,260美元。期锡大涨2%，报每吨19,150美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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