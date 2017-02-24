金属期市：期铜从昨日大跌中反弹，但因需求前景忧虑仍连跌第二周

国际油市：油价小跌，因美国汽油库存降幅小于预期
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
* 铜价势将连跌第二周
* 需求忧虑抵消智利和印尼供应受扰
路透伦敦2月24日 - 期铜价格周五从昨日大跌中反弹，因智利和印尼供应受扰提供支撑，但本周因需求前景忧虑打压，仍录得连续第二周下滑。
周四期铜大跌3%，为17个月内最大单日跌幅，因交易商对中国需求的担忧持续。
大型铜矿供应受扰以及对美国总统特朗普政府承诺的增加基建投资会带动需求的希望，刺激期铜在2月13日触及21个月高位6,204美元，之后出现一些投资人获利了结。
期铜周五仍远低于2月高位。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.2%，报每吨5,928美元，本周仍跌0.5%。
“中国所有的迹象都显示当局今年决心控制信贷增长，而不是不惜一切代价刺激经济成长。这对铜市不利。”Capital Economics分析师Caroline Bain表示。
“确实有供应受扰的情况，但库存也非常高，”她还表示。
中国海关周五公布的数据显示，上月中国精炼铜进口减少14%。
期镍今日涨幅最大，上扬2.6%，报10,860美元。
期铝收高1%，报每吨1,885美元。期锌上扬1.4%，报每吨2,829美元；期铅收高1%，报每吨2,260美元。期锡大涨2%，报每吨19,150美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
* 美联储将升息与经济反弹挂钩 * 欧元兑美元上涨 (新增收盘表格) 路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新 一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性 的。 美元指数 下跌0.17%，至97.184，此前低见97.093。 这份会议记录是美联储自2015年12月首次升息以来，对政策收紧进程更趋谨慎的最新暗 示。 在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有 的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。 “会议记录显示美联储将保持谨慎，不急于在资产负债表问题上采用鹰派立场，”Thin k Markets分析师Naeem Aslam表示。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率仍相当高，为83%，不 过，目前交易商预计，联储今年将再升息两次的机率为46%，低于周二尾盘的约50%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月25日(四) 暂无重要经济数据公布 5月26日(五) 暂无重要经济数据公布 5月29日当周 5月29日(一) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 4月 -- -1.8% 5月30日(二) 0130 澳洲建筑许可(较前月) 4月 -- -13.4% 民间住宅建筑许可(较前月) -- -4.3% 5月31日(三) 0100 新西兰NBNZ企业展望指数