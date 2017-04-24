金属期市：沪铜下跌，拖累其它金属品种

路透悉尼4月24日 - 上海期铜周一高开，但旋即跌入平盘下方，因投资者降低对中国需求增强以及全球紧张局势缓和的押注。

“大宗商品走势以谨慎为基调，因投资者在基本面好坏不一的形势下继续为地缘政治风险担惊受怕，”澳新银行报告称。