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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 09:54 BJT

金属期市：沪铜下跌，拖累其它金属品种

路透悉尼4月24日 - 上海期铜周一高开，但旋即跌入平盘下方，因投资者降低对中国需求增强以及全球紧张局势缓和的押注。

期铜转为下跌，拖累上海期货交易所其它金属品种亦走低。

“大宗商品走势以谨慎为基调，因投资者在基本面好坏不一的形势下继续为地缘政治风险担惊受怕，”澳新银行报告称。

朝鲜(北韩)周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上升0.07%至每吨5,662美元。

主力沪铜跌0.24%至每吨45,880元人民币(6,664美元)。

国际铜业研究组织(ICSG)表示，全球精炼铜市场1月为盈余5.1万吨，高于去年1月的盈余4.4万吨。

沪锌回落逾1%至21,530元人民币。沪铝跌0.17%至14,355元人民币。

LME期铝涨0.06%至每吨1,944美元。(完) (编译 郑茵/杜明霞；审校 龚芳/李爽)
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