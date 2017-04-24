金属期市：沪铜下跌，拖累其它金属品种

香港个股：酷派尚未完成审计事项涉多笔款项，续停牌至6月底前公布业绩
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
路透悉尼4月24日 - 上海期铜周一高开，但旋即跌入平盘下方，因投资者降低对中国需求增强以及全球紧张局势缓和的押注。
期铜转为下跌，拖累上海期货交易所其它金属品种亦走低。
“大宗商品走势以谨慎为基调，因投资者在基本面好坏不一的形势下继续为地缘政治风险担惊受怕，”澳新银行报告称。
朝鲜(北韩)周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上升0.07%至每吨5,662美元。
主力沪铜跌0.24%至每吨45,880元人民币(6,664美元)。
国际铜业研究组织(ICSG)表示，全球精炼铜市场1月为盈余5.1万吨，高于去年1月的盈余4.4万吨。
沪锌回落逾1%至21,530元人民币。沪铝跌0.17%至14,355元人民币。
LME期铝涨0.06%至每吨1,944美元。(完) (编译 郑茵/杜明霞；审校 龚芳/李爽)
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。
香港天文台于上午11时30分，发出今年首个黑色暴雨警告，表示广泛地区已录得、或预料会有每小时雨量超过70毫米的大雨，雨势可能持续。（完） (记者 雷美珍；审校 毕晓雯)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。