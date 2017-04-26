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亚洲 | 2017年 4月 27日 星期四 01:22 BJT

金属期市：期镍触及10个月低位，因中国需求忧虑加重

* LME铝库存为2008年来最低

* LME镍库存高企

路透伦敦4月26日 - 镍价周三触及10个月低位，因主要消费国中国的贸易数据显示，镍进口下降，对中国镍需求的忧虑加重。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期镍收跌1%，报每吨9,225美元，稍早跌至去年6月以来最低的9,220美元。

SP Angel分析师John Meyer称，预计镍价将因菲律宾镍矿石供应忧虑受到支撑，上月菲律宾政府下令关闭超过一半的矿场，以保护水资源。但他补充道，“市场上的库存仍很多。”

LME镍库存为37.9338万吨，约占全球镍消耗量的20%，今年全球约消耗200万吨镍。交易员称，交易所外库存可能达到约40万吨。

中国今年前三个月镍进口量为4.3382万吨，较去年同期下降60%。

LME铝库存降至不到166万吨，为2008年以来的最低水平。三个月期铝收高1美元，报每吨1,964美元，距离3月触及的27个月高位1,981美元不远。

高盛预计未来6-12个月铝价将继续保持强劲，六个月目标价为2,000美元，12个月目标价为2,100美元。

美元走强，给工业金属价格带来额外压力。

期铜升0.2%，报5,715美元；期锌升0.8%，报2,626美元；期铅升0.7%，报2,185美元；期锡升1.4%，报19,900美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
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