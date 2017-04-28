金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低

路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。

三个月期铅收高2%，报每吨2,249美元，为4月18日来最高。

“我看好铅的基本面，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar表示，库存减少会有助于支撑价格，并抵消季节性需求降低所造成的影响。

LME铅库存在过去27天内已经减少了13%，至165,275吨，为逾一年最低。

三个月期铜最后买入价上涨0.4%，报5,713美元，扭转昨日跌势。

路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好。该数据将在周日出炉。

三个月期镍收高1.2%，报9,450美元，触及近两周高位。本周稍早期镍曾跌至10个月低点。