金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低

国际油市：小涨，因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
三个月期铅收高2%，报每吨2,249美元，为4月18日来最高。
“我看好铅的基本面，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar表示，库存减少会有助于支撑价格，并抵消季节性需求降低所造成的影响。
LME铅库存在过去27天内已经减少了13%，至165,275吨，为逾一年最低。
三个月期铜最后买入价上涨0.4%，报5,713美元，扭转昨日跌势。
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好。该数据将在周日出炉。
三个月期镍收高1.2%，报9,450美元，触及近两周高位。本周稍早期镍曾跌至10个月低点。
期铝跌0.6%，报1,911.50美元，接近3月触及的近27个月高位，因LME库存处于2008年以来最低水平。锡价升0.3%，报19,900美元，期锌涨1%，至每吨2,623美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二下跌，从上日触及的四周高位下滑，主要种植国巴西未来天气状况改善，巩固了供应充足的预期，以及技术阻力和雷亚尔下跌，重压原糖。
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