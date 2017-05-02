金属期市：期铜升至三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰

路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。

LME三个月期铜收高1.2%，报每吨5,735.50美元，稍早触及4月10日来最高的5,820美元。

“印尼Grasberg铜矿发生罢工的消息已经提振了铜价，”Julius Baer分析师Carsten Menke表示，并指出中国制造业活动放缓对市场不利。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司旗下印尼公司一工会领导人称，数以千计的矿工周一举行集会，抗议公司进行裁员。

财新/Markit周二联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)4月降至50.3，不及上月的51.2和路透预估中值51；分项数据中，新订单由上月的52.7降至50.9，为七个月最低。

三个月期铅小跌至2,248美元，但供应忧虑提供了支撑。LME铅库存增加了4,150吨至16.9425万吨，但较3月底水准仍低10%。

三个月期锡升0.3%，报19,960美元，稍早触及4月12日来最高的20,085美元。现货锡较三个月期锡的溢价周五升至每吨90美元，为3月21日来最高，因交易商担心LME市场供应短缺。

LME锡库存仅为2,865吨，还不到2月16日的5,995吨的一半，不足今年预估全球消费量约35万吨的1%。