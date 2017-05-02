金属期市：期铜升至三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰

更新版 1-中国企业：乐视在美国大幅裁员约70%，把战线拉回国内
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周二触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。
LME三个月期铜收高1.2%，报每吨5,735.50美元，稍早触及4月10日来最高的5,820美元。
“印尼Grasberg铜矿发生罢工的消息已经提振了铜价，”Julius Baer分析师Carsten Menke表示，并指出中国制造业活动放缓对市场不利。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司旗下印尼公司一工会领导人称，数以千计的矿工周一举行集会，抗议公司进行裁员。
财新/Markit周二联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)4月降至50.3，不及上月的51.2和路透预估中值51；分项数据中，新订单由上月的52.7降至50.9，为七个月最低。
三个月期铅小跌至2,248美元，但供应忧虑提供了支撑。LME铅库存增加了4,150吨至16.9425万吨，但较3月底水准仍低10%。
三个月期锡升0.3%，报19,960美元，稍早触及4月12日来最高的20,085美元。现货锡较三个月期锡的溢价周五升至每吨90美元，为3月21日来最高，因交易商担心LME市场供应短缺。
LME锡库存仅为2,865吨，还不到2月16日的5,995吨的一半，不足今年预估全球消费量约35万吨的1%。
三个月期镍收高0.7%，报9,515美元，期铝升0.9%，报1,929.50美元，期锌涨1.2%，至每吨2,655美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减 少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/23 5,134.9 3,628.7 8,763.6 -47.3 3,061.95 5/22 5,161.9 3,649.0 8,810.9 -4.7 3,075.68 5/19 5,168.4 3,647.2 8
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