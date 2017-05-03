金属期市：期铜从三周高位回落，因库存增加及担心中国需求

香港金融：套息活动增加令港元现汇逐渐回软，惟银行业资金持稳--金管局
路透香港5月24日 - 香港金融管理局（HKMA）提交予立法会的文件显示，套息活动增加令港元现汇逐渐回软，惟银行业资金保持稳定，反映香港市场尚未面对资金外流压力。
路透伦敦5月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三重挫3.5%，因库存大增令供应忧虑缓解，且投资人对中国需求的担忧拉低钢铁和铁矿石价格。期铜昨日曾触及三周高位。
其它基本金属也下滑。期镍下挫，此前菲律宾国会否决了支持关闭矿场的现任环境部长洛佩斯(Regina Lopez)的任命。
“期铜再度未能守住涨幅，投资人关注铁矿石和钢铁价格重启跌势，且担心中国需求可能没有预期的强劲。”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略部门主管Ole Hansen称。
LME三个月期铜收挫3.5%，报每吨5,600美元，势将录得2015年9月来最大单日跌幅。周二，期铜触及4月10日来最高的5,820美元。
LME铜库存增加38,950吨，或32%，至4月中来最高的16.02万吨。
中国大型银行上调了房贷利率、中国股市下滑且铁矿石和钢铁期货的反弹势头停止。
LME三个月期镍收低3%，报9,230美元，期锌跌3%，至每吨2,575美元。三个月期铅收低2.1%，至2,202美元，三个月期锡下滑0.3%，报19,895美元，期铝跌0.3%，报1,924美元。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透香港5月24日 - 香港金融管理局（HKMA）提交予立法会的文件显示，套息活动增加令港元现汇逐渐回软，惟银行业资金保持稳定，反映香港市场尚未面对资金外流压力。
路透上海5月24日 - 中国房地产企业借道信托融资料继续收紧。三位消息人士周二晚间透露，银监会日前发文将开展房地产信托业务纳入今年现场检查要点，重点查是否存在规避房地产贷款监管要求变相开展相关业务和股+债”项目中是否存在不真实的股权或债权等。
路透新加坡5月24日 - 油价周三上涨，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。