金属期市：期铜从三周高位回落，因库存增加及担心中国需求

路透伦敦5月3日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三重挫3.5%，因库存大增令供应忧虑缓解，且投资人对中国需求的担忧拉低钢铁和铁矿石价格。期铜昨日曾触及三周高位。

其它基本金属也下滑。期镍下挫，此前菲律宾国会否决了支持关闭矿场的现任环境部长洛佩斯(Regina Lopez)的任命。

“期铜再度未能守住涨幅，投资人关注铁矿石和钢铁价格重启跌势，且担心中国需求可能没有预期的强劲。”丹麦盛宝银行(Saxo Bank)商品策略部门主管Ole Hansen称。

LME三个月期铜收挫3.5%，报每吨5,600美元，势将录得2015年9月来最大单日跌幅。周二，期铜触及4月10日来最高的5,820美元。

LME铜库存增加38,950吨，或32%，至4月中来最高的16.02万吨。

中国大型银行上调了房贷利率、中国股市下滑且铁矿石和钢铁期货的反弹势头停止。