金属期市：伦铜下跌，受库存上升和需求走软担忧拖累

路透悉尼5月5日 - 铜价周五下跌，隔夜曾大幅下挫，因外界对库存上升和消费走软感到担忧。

0728 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌4美元至每吨报5,546美元。铜价上日跌至五个月低位。

沪铜下跌1.25%，每吨报44,980元人民币(6,522美元)。

交易所数据显示，周三LME铜库存增加近3.3万吨，本周总共增加6.4万吨，或25%。

库存增加的影响因为中国和美国制造业活动放缓而进一步恶化。数据显示，美国4月制造业活动放缓，而中国制造业活动放缓幅度高于预期。

菲律宾一名财政官员周四表示，政府将推动对该国矿山进行第二轮评估。

上海期镍下跌3.3%至近一年低点，LME期镍跌0.83%至每吨8,940美元。

印尼当局周四启动与美国自由港麦克默伦铜金矿公司合同纠纷的谈判。纠纷促使该公司缩减了在印尼东部巴布亚省的业务。