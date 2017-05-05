金属期市：伦铜下跌，受库存上升和需求走软担忧拖累

台湾债市：指标10年公债殖利率早盘随美债微跌，暂横盘整理静待变数厘清
路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。
路透悉尼5月5日 - 铜价周五下跌，隔夜曾大幅下挫，因外界对库存上升和消费走软感到担忧。
0728 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌4美元至每吨报5,546美元。铜价上日跌至五个月低位。
沪铜下跌1.25%，每吨报44,980元人民币(6,522美元)。
交易所数据显示，周三LME铜库存增加近3.3万吨，本周总共增加6.4万吨，或25%。
库存增加的影响因为中国和美国制造业活动放缓而进一步恶化。数据显示，美国4月制造业活动放缓，而中国制造业活动放缓幅度高于预期。
菲律宾一名财政官员周四表示，政府将推动对该国矿山进行第二轮评估。
上海期镍下跌3.3%至近一年低点，LME期镍跌0.83%至每吨8,940美元。
印尼当局周四启动与美国自由港麦克默伦铜金矿公司合同纠纷的谈判。纠纷促使该公司缩减了在印尼东部巴布亚省的业务。
上海期铝收跌0.47%，LME期铝持平于每吨1,913美元。(完) (编译 汪红英/李春喜 审校 于春红/汪红英)
路透台北6月21日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周三早盘微跌；交易员表示，目前台债维持横盘整理格局，早盘106/4殖利率暂随美债区间偏跌，但跌幅相当有限，观望本周稍后的央行理监事会议及发债计划。
路透悉尼/惠灵顿6月21日 - 澳元周三连续第三日下跌，降至一周低点，受累于油价下挫。新西兰乳制品拍卖结果令人失望，亦拖累新西兰元下滑。
路透香港6月21日 - 中国国务院周三任命香港特别行政区第五届政府主要官员，现届政府三名司长--政务司司长张建宗、财政司司长陈茂波及律政司司长袁国强，均过渡至下届政府。