金属期市：期铜受空头回补带动触及一周高位，市场聚焦下周中国数据

台湾已公布经济指标--2017/6/21
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 5月 +8.4% +9.4% 7/7 -- 商品进口(y/y) 5月 +10.2% +23.5% 7/7 -- *外销订单(y/y) 5月 9.1+% +7.4% 7/20 -- 经常帐(亿美元) 第1季 +163.9亿美 194.5亿美 r 8/21 -- 元 元 国际收支(亿美元) 第1季 +24.3亿美元 7.2亿美元
* 市场聚焦下周中国工业活动和投资数据
* 铜价在5,635美元阻力位前止步
路透伦敦5月11日 - 期铜周四上涨，因基金削减空头押注，但升势持续性要看下周最大金属消费国－中国公布的工业活动和投资数据。
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收高0.8%，报每吨5,543美元，此前触及5,627.50美元，为5月3日来最高。
“油价上涨可能也是一个因素，”Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示。
“采购经理人指数和贸易数据显示中国经济正在趋弱。如果下周一的工业活动数据证实这一点，那么负面人气可能回潮。”
全球铜消费近半靠中国，预计今年全球铜消费量为2,300万吨。
市场预计中国4月工业生产增长7.1%，较3月的7.6%放缓，3月的同比增幅为2014年12月来最高。
中国4月固定资产投资可能保持相对稳定，增幅由3月9.2%略降至9.1%。
从技术面看，铜价在21日移动均线切入位5,632美元附近阻力水准止步，费波纳奇支撑位在5,410美元。
必和必拓在智利的Cerro Colorado铜矿工会表示，将在未来数周举行24小时的罢工，抗议近期裁员和公司对待矿工的态度。
期镍收高2.1%，报9,310美元，盘中触及一周高位9,385美元。交易商表示，期镍也受空头回补带动，但在21日移动均线切入位约9,650美元的阻力水准可能限制进一步上涨。
期铝收高0.5%，报1,875美元。期锌收跌0.4%，报2,591美元。期铅收低0.6%，报2,177美元。期锡收盘没有成交，买盘最后报19,850美元，升0.9%。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 5月 +8.4% +9.4% 7/7 -- 商品进口(y/y) 5月 +10.2% +23.5% 7/7 -- *外销订单(y/y) 5月 9.1+% +7.4% 7/20 -- 经常帐(亿美元) 第1季 +163.9亿美 194.5亿美 r 8/21 -- 元 元 国际收支(亿美元) 第1季 +24.3亿美元 7.2亿美元
* 外资暂停汇出、累计超额准备转正令气氛舒缓 * 跨月拆款周五才有机会供应，观望理监事会召开 * 短票利率上扬、银行对跨月RP利率有所坚持 记者 董永年 路透台北6月20日 - 台湾银行间拆款短率周二大致持稳区间高位。资金调度人员称，外资暂停汇出、银行 间累计超额准备转正，市场气氛略见舒缓，拆款到期续作大致顺畅。市场观望周四央行理监事会议召开，此前 短率料持稳。 他们指出，目前尚未有跨月拆款供应，大型龙头银行要等到理监事会议召开，并确定授信案过关后才会释 出资金，最快也要等到周五才有机会。 〞市场蛮安静的，月内续作没问题，但还是有人一直在找钱。〞一银行资调人员说。 另一票券商交易员指出，银行为美化半年报要冲刺放款，有些银行无法供应资金，再加上季底过后，只剩 下一个交易日可以调整积数，因此不少金融机构多提早作业，这也让市场气氛偏向保守。 台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且公布缩表计划初步 细节；惟路透调查结果
路透6月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月20日(周二)走势纵览。