金属期市：期铜受空头回补带动触及一周高位，市场聚焦下周中国数据

* 市场聚焦下周中国工业活动和投资数据

* 铜价在5,635美元阻力位前止步

路透伦敦5月11日 - 期铜周四上涨，因基金削减空头押注，但升势持续性要看下周最大金属消费国－中国公布的工业活动和投资数据。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收高0.8%，报每吨5,543美元，此前触及5,627.50美元，为5月3日来最高。

“油价上涨可能也是一个因素，”Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示。

“采购经理人指数和贸易数据显示中国经济正在趋弱。如果下周一的工业活动数据证实这一点，那么负面人气可能回潮。”

全球铜消费近半靠中国，预计今年全球铜消费量为2,300万吨。

市场预计中国4月工业生产增长7.1%，较3月的7.6%放缓，3月的同比增幅为2014年12月来最高。

中国4月固定资产投资可能保持相对稳定，增幅由3月9.2%略降至9.1%。

从技术面看，铜价在21日移动均线切入位5,632美元附近阻力水准止步，费波纳奇支撑位在5,410美元。

必和必拓在智利的Cerro Colorado铜矿工会表示，将在未来数周举行24小时的罢工，抗议近期裁员和公司对待矿工的态度。

期镍收高2.1%，报9,310美元，盘中触及一周高位9,385美元。交易商表示，期镍也受空头回补带动，但在21日移动均线切入位约9,650美元的阻力水准可能限制进一步上涨。