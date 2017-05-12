金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望

金属期市：期锌触及新高后回落，因需求不确定
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
* 中国央行本周逆回购+PSL+MLF多渠道出手投放流动性
* 中国4月新增人民币贷款1.1万亿，高于预期
路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。
中国央行本周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。
中国央行周五公布，4月新增人民币贷款1.1万亿元，高于此前路透7,140亿元的调查中值。
“尽管投资人担心中国会收紧货币政策，可能令经济成长放缓，但中国不太可能真正推行强硬的收紧措施。在今秋中央政治局换届前他们希望维持经济非常平稳。”ETF Securities商品策略师Nitesh Shah表示。
近几周中央政府高度关注控制地方政府过度发债和影子银行，令市场担心经济成长将出现停滞。
伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收高0.3%，报每吨5,559美元。
LME数据显示，铜库存减少7,350吨至329,375吨，为3月3日来最低。上海期货交易所铜库存降至1月20日来最低的194,993吨。
LME期铜可能测试在5,472美元的支撑位，跌穿该水准可能令期铜进一步跌至5,365-5,427美元区间。
市场预计中国4月工业生产增长7.1%，较3月的7.6%放缓，3月的同比增幅为2014年12月来最高。
其他金属中，期铝收高0.9%，报1,891美元。期镍收高0.1%，报9,320美元，期锌收跌1.4%，报2,554美元。期铅收低2.3%，报2,126美元，盘中触及4月21日来最低的2,116美元。期锡收报19,825美元，跌0.1%。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透伦敦6月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期锌周二触及逾两周高位后回落，因投资者在供应收紧担忧，和中国需求不确定这两个因素间寻求平衡。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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