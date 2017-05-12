金属期市：期铜上涨，中国央行多组合放水带动经济成长希望

* 中国央行本周逆回购+PSL+MLF多渠道出手投放流动性

* 中国4月新增人民币贷款1.1万亿，高于预期

路透伦敦5月12日 - 期铜周四触及一周高位后周五继续上涨，投资人受库存下滑鼓舞，且中国当局采取行动放宽货币政策，刺激了经济成长希望。

中国央行本周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。

中国央行周五公布，4月新增人民币贷款1.1万亿元，高于此前路透7,140亿元的调查中值。

“尽管投资人担心中国会收紧货币政策，可能令经济成长放缓，但中国不太可能真正推行强硬的收紧措施。在今秋中央政治局换届前他们希望维持经济非常平稳。”ETF Securities商品策略师Nitesh Shah表示。

近几周中央政府高度关注控制地方政府过度发债和影子银行，令市场担心经济成长将出现停滞。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收高0.3%，报每吨5,559美元。

LME数据显示，铜库存减少7,350吨至329,375吨，为3月3日来最低。上海期货交易所铜库存降至1月20日来最低的194,993吨。

LME期铜可能测试在5,472美元的支撑位，跌穿该水准可能令期铜进一步跌至5,365-5,427美元区间。

市场预计中国4月工业生产增长7.1%，较3月的7.6%放缓，3月的同比增幅为2014年12月来最高。