金属期市：伦铜在今年低位附近徘徊，因中国经济数据疲弱

全球金市：金价跌至五周低位，因美元反弹
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透香港5月15日 - 伦铜周一变动很小，距今年最低水平不远，此前有更多证据表明中国4月经济增长疲弱。
0218 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.3%，每吨报5,578美元。铜价5月8日跌至今年初以来最低位5,462.50美元，此后一直在构筑底部。
上海期交所主力期铜合约涨0.4%，每吨报45,210元人民币(6,553美元)。
根据最新数据，上海锌和铜周度库存均大幅减少约2万吨。锌和铜今年都料将短缺。
中国4月规模以上工业增加值同比增长6.5%，1-4月固定资产投资同比增长8.9%，均低于预估。
美国4月零售销售全面上升，与此同时消费者物价反弹，这暗示经济成长加速且通胀逐步上升，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月升息依然有望。
中国国家主席习近平周日表示，中国将加大对“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设资金支持，向丝路基金新增资金1,000亿元人民币；鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模预计约3,000亿元。(完) (编译 王琛/杜明霞；审校 张涛/于春红)
路透纽约/伦敦6月20日 - 金价周二跌至五周低位，因美元上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)一位有影响的高官发表鹰派讲话，英国央行总裁发表鸽派言论。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
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