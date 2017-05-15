金属期市：期铝升至一周高位，受供应减少担忧和油价上涨带动

* LME铝库存自1月来减少逾三成

* 油价升穿每桶52美元

路透伦敦5月15日 - 期铝价格周一升至一周高位，因市场聚焦最大出产国中国可能减少产出，且油价大涨。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铝收高0.8%，报每吨1,905.5美元，盘中触及5月5日来最高的1,911.50美元。

如果减产像一些多头预期的幅度那么大，那么是会令市场有所不同，法国兴业银行分析师Robin Bhar表示，“中国市场会更为平衡，对世界其他地区的出口将减少。”

中国为治理雾霾，已经下令在冬季取暖季节使五大地区28个城市的钢铁、化肥产能至少降低一半，铝产能至少降低30%。

全球铝产量中逾半靠中国，去年全球铝产量约5,900万吨。

全球前两大产油国--沙特阿拉伯与俄罗斯周一达成共识，认为石油减产协议需要延长九个月至2018年3月，以减轻全球原油供给过剩，油价应声受到推升，自4月来首次升穿每桶52美元。

能源成本上升推高了铝的底价，铝生产成本中有25-40%是电力成本。

LME铝库存自1月中来已经减少超过30%，至约140万吨。

交易商表示，中国耗资万亿美元的“一带一路”计划也带动了对金属市场的信心。

指标三个月期铜收高1%，报每吨5,613美元。