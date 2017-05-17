金属期市：期镍和锌受钢铁价格跳升和矿场停产消息带动收高，期铜走软

路透伦敦5月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍和期锌周三反弹，此前钢铁价格跳升，加拿大一矿场停产的消息也提振期镍。

而期铜则受到库存增加打压收低。

上海期货交易所钢筋价格跳升4.3%，为1月10日来最大单日升幅。

“基本金属摆脱较为利空的西方宏观经济状况影响，而对黑色金属市场升势作出积极反应。”经纪公司Marex Spectron的Alastair Munro在报告中表示。

镍主要被使用在生产不锈钢，锌的最大需求是生产镀锌钢。

不过Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示，金属价格走强没有基本面基础。

“我们会将价格上涨归因于交易策略。我们的中国经济研究团队一段时间来一直在预计中国经济成长将开始放缓。”她表示。

“我们相当相信中国政府不会推出任何刺激措施，他们下定决心控制信贷增长和令楼市降温。”

LME期锌收高0.6%，至2,561美元，期镍升1%，报9,215美元，周二两个金属价格都下挫约1%。

LME铜库存自4月底来已经攀升三分之一，周三数据显示，又增加了1.71万吨，至33.96万吨。

LME三个月期铜微幅收低0.02%，报5,610美元。

LME期铝收盘没有成交，买盘最后升0.1%，报1,924美元，三个月期铅大涨1.3%，至2,110美元，周二触及四个月低点。