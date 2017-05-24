金属期市：伦铜下跌，受穆迪调降中国评级影响

路透墨尔本5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用评等机构穆迪以债务庞大为由调降中国评级；今日稍晚美国联邦储备理事会公布上次会议纪录前，市场交投料将清淡。

“美国公布一连串称不上是利多的经济数据，信用评等公司调降中国评级，来宝集团陷入困境...还有银行业者公布大宗商品营收下滑29%，市场原本就料陷入挣扎，目前正是如此，”Kingdom Futures在一份报告中写道。

0700 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.7%至每吨5,671.50美元，上日小幅收高。铜价2月触及每吨6,200美元上方的近两年高点，涨势引发一波废铜供给涌入后，铜价自5月初以来跌至5,480-5,720美元区间。

上海期铜最多下跌0.4%，报每吨45,780元人民币(6,645美元)。

期镍受创尤为严重，伦敦期镍和上海期镍分别下跌1.7%和2.3%，受钢价下跌以及中国从菲律宾进口的镍矿石激增打压。

国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。这是穆迪近30年来首次下调中国评级。