金属期市：期铜触及三周高位，因供应受扰忧虑

* 中国和欧洲长周末前交易量下降

* 锡市场继续保持现货溢价，约为每吨150美元

路透伦敦5月25日 - 铜价周四触及三周高位，因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.7%，报每吨5,723美元，稍早触及5月3日以来最高的5,768.50美元。

“人们在谈论Grasberg的罢工会延长...市场流动性不强，放大了获利回吐的影响，”一位铜交易员称。

“但最终要取决于中国的经济增长和需求状况，中国情况看上去不是非常的健康。”

下周一和周二，中国适逢端午节假日，欧洲大部分国家周一也是公共假日，工业金属市场受此影响交投清淡。

自由港运营的Grasberg铜矿约9,000名员工的罢工将进入第二个月，因围绕雇佣条件和裁员方面的争端仍未得到解决。

铝市场主要聚焦中国当局对污染行业的治理。中国铝产量占全球的逾一半，估计每年约6,000万吨。

三个月期铝升0.8%，报1,960美元，距离3月触及的2014年12月以来最高的1,981美元不远。

LME仓库锡库存为2,060吨，为1989年5月以来最低。指标三个月期锡升0.1%，报每吨20,400美元。

LME锡市场供应紧张造成现货价格较三个月期价MSN0-3出现大幅溢价，约每吨150美元，接近周二触及的2016年12月以来最高的180美元。