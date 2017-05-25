金属期市：期铜触及三周高位，因供应受扰忧虑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 中国和欧洲长周末前交易量下降
* 锡市场继续保持现货溢价，约为每吨150美元
路透伦敦5月25日 - 铜价周四触及三周高位，因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。
伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高0.7%，报每吨5,723美元，稍早触及5月3日以来最高的5,768.50美元。
“人们在谈论Grasberg的罢工会延长...市场流动性不强，放大了获利回吐的影响，”一位铜交易员称。
“但最终要取决于中国的经济增长和需求状况，中国情况看上去不是非常的健康。”
下周一和周二，中国适逢端午节假日，欧洲大部分国家周一也是公共假日，工业金属市场受此影响交投清淡。
自由港运营的Grasberg铜矿约9,000名员工的罢工将进入第二个月，因围绕雇佣条件和裁员方面的争端仍未得到解决。
铝市场主要聚焦中国当局对污染行业的治理。中国铝产量占全球的逾一半，估计每年约6,000万吨。
三个月期铝升0.8%，报1,960美元，距离3月触及的2014年12月以来最高的1,981美元不远。
LME仓库锡库存为2,060吨，为1989年5月以来最低。指标三个月期锡升0.1%，报每吨20,400美元。
LME锡市场供应紧张造成现货价格较三个月期价MSN0-3出现大幅溢价，约每吨150美元，接近周二触及的2016年12月以来最高的180美元。
锌价下滑0.1%，报2,633美元；铅价升0.4%，报2,084美元；镍价跌0.7%，报9,035美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为