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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 14:22 BJT

金属期市：伦敦期铜盘旋在三周高点附近，受供应疑虑支撑

路透墨尔本5月26日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五盘旋在三周高点附近，受供应疑虑支撑，此前全球最大铜矿之一印尼Grasberg矿场的供应进一步中断。

自由港麦克默伦铜金矿公司周四称，印尼Grasberg矿场的开采和加工活动受到工人延长罢工的影响，约4,000名缺勤工人被视为已经辞职。

“供应中断问题继续存在，”澳洲国民银行驻墨尔本的分析师Amy Li说。

“这对铜价提供支撑，但应当在价格里得到反映。需求方面，中国在逐渐放缓，我们也没有看到美国有大的需求，虽然美国承诺在基础设施方面进行大投资，但还没有细节。”

澳洲国民银行(NAB)预期2017年市场基本平衡，2018年供应小幅过剩，均价在每吨5,720美元。

0546 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜报每吨5,718美元，缩减上日的小幅涨幅。周四铜价触及5月3日以来高点每吨5,768.50美元，自4月中旬以来一直守在5,480-5,800美元的更宽区间之内。

上海期铜微涨0.1%，报每吨45,950元人民币(6,711美元)。

周一伦敦金属交易所和上海期交所将因假期休市。(完) (编译 艾茂林/李春喜 审校 蔡美珍/白云)
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