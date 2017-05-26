金属期市：伦敦期铜盘旋在三周高点附近，受供应疑虑支撑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透墨尔本5月26日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五盘旋在三周高点附近，受供应疑虑支撑，此前全球最大铜矿之一印尼Grasberg矿场的供应进一步中断。
自由港麦克默伦铜金矿公司周四称，印尼Grasberg矿场的开采和加工活动受到工人延长罢工的影响，约4,000名缺勤工人被视为已经辞职。
“供应中断问题继续存在，”澳洲国民银行驻墨尔本的分析师Amy Li说。
“这对铜价提供支撑，但应当在价格里得到反映。需求方面，中国在逐渐放缓，我们也没有看到美国有大的需求，虽然美国承诺在基础设施方面进行大投资，但还没有细节。”
澳洲国民银行(NAB)预期2017年市场基本平衡，2018年供应小幅过剩，均价在每吨5,720美元。
0546 GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜报每吨5,718美元，缩减上日的小幅涨幅。周四铜价触及5月3日以来高点每吨5,768.50美元，自4月中旬以来一直守在5,480-5,800美元的更宽区间之内。
上海期铜微涨0.1%，报每吨45,950元人民币(6,711美元)。
周一伦敦金属交易所和上海期交所将因假期休市。(完) (编译 艾茂林/李春喜 审校 蔡美珍/白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为