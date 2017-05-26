金属期市：期铜在长周末假期前从三周高位回落

* 期铜回落，之前受印尼Grasberg矿场罢工带动上涨

* 周一美国、英国和中国市场休市

路透伦敦5月26日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五从昨日触及的三周高位回落，因在下周一中美英三国假期长周末前，全球最大铜矿之一印尼Grasberg矿场罢工引发的升势动能减弱。

自由港麦克默伦铜金矿公司周四称，印尼Grasberg矿场的开采和加工活动受到工人延长罢工的影响，约4,000名缺勤工人被视为已经辞职。

“昨日的Grasberg矿场消息目前已经被市场消化，所以出现了一些获利了结，但鉴于长周末假期降至，今日余下时间铜价应能获得良好的低吸买盘支撑。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。

荷兰银行ING在报告中指出，自由港持有约10万吨铜库存，能够满足短期需求。

铜价仍呈区间波动，Bhar称，“尽管投资人准备逢低买入，但也准备逢高出货，”他表示，“我们需要突破阻力位，升穿一些较长期的移动均线水准。”

伦敦金属交易所(LME)期铜收报每吨5,657.50美元，跌1.1%，周四触及5月3日来最高的5,768.50美元。

下周一，中国、美国和英国的交易商将因公共假日离场。

镍价收高0.4%，报9,075美元，本周大跌3%，本周公布的贸易数据显示菲律宾增加对华矿石出口，带动了供应过剩的担忧。