金属期市：期铜在长周末假期前从三周高位回落

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 期铜回落，之前受印尼Grasberg矿场罢工带动上涨
* 周一美国、英国和中国市场休市
路透伦敦5月26日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五从昨日触及的三周高位回落，因在下周一中美英三国假期长周末前，全球最大铜矿之一印尼Grasberg矿场罢工引发的升势动能减弱。
自由港麦克默伦铜金矿公司周四称，印尼Grasberg矿场的开采和加工活动受到工人延长罢工的影响，约4,000名缺勤工人被视为已经辞职。
“昨日的Grasberg矿场消息目前已经被市场消化，所以出现了一些获利了结，但鉴于长周末假期降至，今日余下时间铜价应能获得良好的低吸买盘支撑。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称。
荷兰银行ING在报告中指出，自由港持有约10万吨铜库存，能够满足短期需求。
铜价仍呈区间波动，Bhar称，“尽管投资人准备逢低买入，但也准备逢高出货，”他表示，“我们需要突破阻力位，升穿一些较长期的移动均线水准。”
伦敦金属交易所(LME)期铜收报每吨5,657.50美元，跌1.1%，周四触及5月3日来最高的5,768.50美元。
下周一，中国、美国和英国的交易商将因公共假日离场。
镍价收高0.4%，报9,075美元，本周大跌3%，本周公布的贸易数据显示菲律宾增加对华矿石出口，带动了供应过剩的担忧。
三个月期铝跌0.4%，报1,952美元，三个月期锡升0.1%，报每吨20,425美元。锌价收高0.2%，报2,639美元；铅价升1.8%，收报2,122美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为