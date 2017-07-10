金属期市：期铜触及两周低位，因库存上升和中国通胀数据迟滞

* 铜价跌至6月27日以来最低

* 铝价录得逾两个月最大单日跌幅

路透伦敦7月10日 - 铜价周一跌至两周最低，因库存增加表明供应状况健康，盖过了智利矿场可能罢工的忧虑带来的影响。

主要消费国中国经济增长失去动能，通胀数据迟滞，也给金属市场带来压力。

6月中国生产者价格持平，钢铁行业仍存在供应过剩问题，经济放缓迹象重压金属市场价格前景。

“数据挺稳定的，给了中国决策者一个定心丸...来进行去杠杆和对经济进行调整，”中银国际大宗商品策略部主管付晓称。

部分投资者担心，中国收紧货币政策可能会损害经济增长，但付晓称，中国当局担心经济增长过快。

“总体来说，美元上涨和中国去杠杆会带来一些阻力，所以我们对下半年基本金属价格保持中性至谨慎态度。”

伦敦金属交易所(LME)期铜收跌0.1%，报每吨5,824美元，盘中跌至6月27日以来最低的5,792美元后缩小跌幅。

周一，LME仓库铜库存增加4,900吨，至319,975吨，自6月28日以来已经增加了32%，表明供应充裕。

但铜价跌幅受到罢工前景的限制。智利安托法加斯塔矿业的两家矿场自上周开始面对罢工可能性。

锌价收跌0.5%，报2,780.50美元。铝价下跌1.7%，报1,897美元，为4月27日以来最大单日百分比跌幅。LME锡价收高1.6%，报19,880美元。铅价升1.1%，报2,320美元，镍价升1%，报9,010美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)