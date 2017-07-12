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金属期市：锌价升至三个月高位，因库存骤降和预期中国需求强劲
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2017年7月12日 / 下午4点51分 / 1 天前

金属期市：锌价升至三个月高位，因库存骤降和预期中国需求强劲

1 分钟阅读

* 现货铝较三个月期铝的贴水扩阔

* 预计新矿将在2019年前提振锌供应-分析师

路透伦敦7月12日 - 锌价周三升至逾三个月最高，因市场担心交易所仓库库存下降和供应短缺，以及预期主要消费国中国需求强劲。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期锌收高0.4%，报每吨2,833美元，稍早，价格触及3月30日以来最高的2,874.50美元。

“库存大幅下降，自6月中国制造业PMI数据出炉后，投资者对工业金属转为看好，”Capital Economics分析师Caroline Bain称。

“我们预计今年短缺18.5万吨，明年实现平衡...有迹象显示供应将改善。”

伦敦金属交易所(LME)仓库锌库存较年初减少了逾35%，至273,675吨。

现货锌较三个月期货贴水从6月中的每吨约20美元缩窄至近零水平，凸显了LME市场对供应的担忧。

上期所监管仓库锌库存较1月急挫逾50%至不到6.7万吨。

预计全球今年锌需求约为1,500万吨，中国占全球需求的近一半。

“澳大利亚和南非的新锌矿将在2019年前增加46万吨供应，”Liberum分析师在公告中称。

供应增加的预期导致铝现货较三个月期货贴水走阔至每吨16美元之上，为2月以来最阔，6月底时为每吨近4美元。

三个月期铝下滑0.6%，报1,889美元。

期铜收高0.5%，报每吨5,905美元，期铅升0.9%，报2,327美元，期锡涨0.6%，报19,900美元，期镍涨0.9%，报9,210美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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