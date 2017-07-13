金属期市：期铝跳升，受对中国可能削减产能的担忧刺激

* 铝价跳升近3%，至日高每吨1,943美元

* 对中国削减供应的预期带动铝价攀升

路透伦敦7月13日 - 铝价周四大涨近2%，录得近三个月最大单日升幅，因对主要生产国中国可能限制供应的担忧刺激了升势。

分析师表示，传闻称中国将进一步削减产能，这助燃了生产放缓的更普遍担忧，推高了价格。上月一业内协会表示，中国将采取行动打击非法扩大产能。

“有一些传闻称将再关闭一些炼厂，因监管监督行动仍在继续。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称，“中国供应侧改革看来再度成为焦点，这刺激了一些基金买盘。”

本周伦敦金属交易所(LME)铝库存触及2008年以来最低。

LME三个月期铝收盘没有成交，买盘最后报每吨1,922.50美元，升1.7%，稍早触及1,943美元的日高。

周四数据显示，LME铝库存又减少了6,525吨，向本周触及的近九年低点靠拢。

俄铝预计明年全球铝供应短缺扩大至170-180万吨，今年为130万吨。

三个月期铜收低0.5%，报每吨5,875美元。

三个月期锌收低1%，报每吨2,803.50美元，期铅跌1.4%，报2,294美元，期锡跌0.5%，报19,805美元，期镍涨0.1%，报9,215美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)