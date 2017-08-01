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2017年8月1日 / 下午5点24分 / 1 天前

金属期市：期铜持于近两年高位，因中国需求强劲和美元下跌

路透新闻部

1 分钟阅读

* 期铜上涨，受中国可能禁止进口废铜消息提振

* 锡价得到支撑，因报导称中国关闭冶炼厂

路透伦敦8月1日 - 铜价周二持于近两年高位，受助于预期主要消费国--中国的需求增强，政府引导的基础设施建设热潮导致建筑业活动增长。

伦敦金属交易所(LME)指标期铜下跌0.4%，报每吨6,345美元。周一铜价触及2015年5月以来最高的6,430美元。

“中国数据显示，制造业和建筑业增长，这对铜价有利，”一位铜交易员称，“美元下跌也让基本金属价格压力减轻，尽管现在有一些获利回吐。

官方发布的制造业采购经理人指数(PMI)连续第12个月扩张，民间PMI调查显示，7月制造业加速增长。

第二季欧元区经济增速保持强劲，7月的工厂产出强劲增长。

美元指数接近14个月低位，令以美元计价的基本金属对非美国公司更便宜，这可能提振需求。

消息称，中国可能从明年底开始禁止进口部分废金属，这开启了铜价上周从不到6,000美元反弹的势头。中国是最大的废弃物进口国。

三个月期锡收跌0.6%，报每吨20,525美元，但接近上周触及的1月中以来最高20,905美元，因担心主要生产国--中国的供应。

镍价收高0.8%，报每吨10,290美元，受助于供应忧虑和中国不锈钢工厂需求增长预期。

期铝收跌0.6%，报1,907美元；期锌收跌0.5%，报2,780美元；期铅收高0.2%，报每吨2,338美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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