金属期市：铝价上涨，因预计中国将削减落后产能

路透伦敦8月2日 - 铝价周三上涨，因投资者预计主要生产国--中国将削减产能，因此买入，但分析师称，供应可能不会大幅减少，因削减的产能可能会被新产能所取代。

伦敦金属交易所(LME)指标期铝收高1%，报每吨1,926美元。

“我们不知道中国削减的产能有多少将被新产能取代，”Sucden Financial客户联络负责人Steve Hardcastle称，“中国许多生产商在升级改造他们的生产设施。”

全球最大铝生产商虹桥集团计划关闭年产逾200万吨的落后冶炼产能，但对新产能的投资意味着，虹桥仍预计年产量接近当前的650-700万吨水平。

根据一行业组织提供的信息，中国6月原铝日产量达到9.77万吨的纪录高位，相当于年产量为3,570万吨，相当于全球产量的56.5%。

LME期镍升0.6%，报每吨10,350美元。本周稍早，镍价触及四个月高位，因担心菲律宾的供应因打击矿业污染而减少。

美元触及15个月低位，今年美元的弱势已经提振了以美元计价的金属的需求，因对其它货币持有者来说更便宜。

期铜收高0.1%，报6,352美元；期锌收高0.8%，报2,801.5美元；期铅升0.6%，报2,353美元；期锡涨0.3%，报20,590美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)