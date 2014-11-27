焦点：全球矿商大幅削减成本 供应商生意难做面临亏损交易

路透伦敦/墨尔本11月26日 - 随着金属价格的下跌，矿业公司不得不进一步削减成本，这令那些为矿商提供从挖掘机到柴油的各类供应商都叫苦不迭，不断增加的压力迫使他们为取得业务而达成融资协议或甚至接受赔钱的生意。

矿产业的供应链极其庞大，从设备制造到机械维护，甚至涉及矿工的衣食供应。长达十年的矿业繁荣让供应商们也大大受益。但商品价格在2011年触及峰值后，在需求走软和产出增加的打压下开始“跌跌不休”，矿商和供应商的日子都因此变得不太好过。

矿产设备和服务提供商股价在今年已经下跌22%，超过金属和矿产公司整体约13%的跌幅。

“以往情况下，矿产业承担了全部风险，而服务提供商则享受了一段非常快乐的时光。现在我们要求供应伙伴们也一起承担风险。”黄金生产商Randgold (RRS.L)的执行长Mark Bristow表示。

过去几年供应商之间的竞争一直很激烈，因投资者削减支出，令矿业公司开始承压。根据安永的数据，矿企总共已削减200亿-250亿美元的成本。

但今年矿产价格的进一步挫跌，使矿企面临压力异常之大。而与此同时，石油领域也遭遇困境，迫使该行业供应商展开整合。

“对所有人来说，日子都不像以前那么好过了，”Taseko Mines(TKO.TO)执行长Russell Hallbauer表示，“如果买个东西要花1美元，而我们认为在别处买只需0.75美元的话，那我们就会去买便宜的。”

对服务企业而言，矿企的价值转变是毁灭性的，因为所涉及的很多供应协议都是高成本的，常常是为偏远地区供应或维护昂贵设备。

Major Drilling Group International(MDI.TO)的总裁兼执行长Francis McGuire表示，“公司...发现自己往往在进行纯粹的价格竞争。”该公司是全球最大的钻探服务公司之一，今年第一季度出现亏损。

“中期以后，这种价格水平是无法持续的，因为这将影响行业维持设备质量的能力。”

浏览矿业企业与服务提供商表现的图表：link.reuters.com/fam53w

**苦苦支撑**

为了回收现金并避免丢失市场份额，一些供应商正在亏本出清库存。

另一些供应商则别出心裁，比如向陷于困境的矿业公司提供融资，以换取未来的业务。

设备租赁公司Emeco Holdings(EHL.AX)在截至2014年6月的一年当中，出售了价值约6,000万美元的闲置资产。

总部设在美国的钻探业巨擘Boart Longyear(EHL.AX)最近进行重组，让美国不良债务投资公司Centerbridge Partners占了大股，从而避免倒闭。该公司的客户包括必和必拓(BLT.L)和力拓(RIO.L)。

“很不幸，在澳洲我们看到的仍然是荒谬的定价，”钻探与爆破服务公司Ausdrill的董事长Terence O'Connor对股东表示。“这样企业中肯定会有一些要碰壁。”

Ausdrill因一家客户倒闭而遭受打击，同时合同的谈判问题也十分棘手，该公司股价接近12年低点。为改善未来前景，Ausdrill为小型矿产公司Azumah Resources(AZM.AX)和Mutiny GoldMYG.AX提供资金帮助，是为了在今后的业务中得到优先待遇。

其他公司也将不得不想方设法保住业务，否则就有被吞并的危险。

“目前(矿产)行业也许还可以支撑较多的供应商，”安永全球矿业与金属部门负责人Mike Elliott说，“我的确认为，将会出现一些行业整合，让供应商的数目降下来。”(完)

(编译 高琦/王颖/郑茵 审校 李爽/朱晓军)

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