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国际财经 | 2016年 2月 19日 星期五 12:36 BJT

印尼或放宽镍矿石和铝土矿出口禁令--能源部长沙益

路透雅加达2月19日 - 印尼能源部长沙益(Sudirman Said)周五称，印尼有可能会调整禁止镍矿石和铝土矿等未加工矿产出口的规定。他指的是对印尼采矿法的修改，政府计划在今年完成修改。

“如果采矿法修改案允许，矿产(出口禁令)确实会被放宽，”沙益向记者表示。

沙益并称，采矿法修改需要得到政府和议会的批准。

印尼政府在2014年禁止所有未加工矿石出口，在此之前该国一直是全球最大的镍矿石出口国。(完)

(编译 孙国玉；审校 汪红英/徐文焰)

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