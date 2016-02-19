印尼或放宽镍矿石和铝土矿出口禁令--能源部长沙益

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透雅加达2月19日 - 印尼能源部长沙益(Sudirman Said)周五称，印尼有可能会调整禁止镍矿石和铝土矿等未加工矿产出口的规定。他指的是对印尼采矿法的修改，政府计划在今年完成修改。
“如果采矿法修改案允许，矿产(出口禁令)确实会被放宽，”沙益向记者表示。
沙益并称，采矿法修改需要得到政府和议会的批准。
印尼政府在2014年禁止所有未加工矿石出口，在此之前该国一直是全球最大的镍矿石出口国。(完)
(编译 孙国玉；审校 汪红英/徐文焰)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。