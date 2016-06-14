英国退欧疑虑导致10年期德债收益率跌破零 全球股市下挫

路透伦敦6月14日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周二首次跌至负值，对英国可能退出欧盟的担忧促使投资者纷纷买入避险资产。

民调和博彩公司押注赔率显示，英国6月23日选择退出欧盟的机率上升。英国销量最大的报纸《太阳报》出面支持脱欧阵营。

英镑兑美元走势依然疲弱，接近两个月低点。全球股市连续第四个交易日下滑，但在这种不确定性氛围中德国公债的走势最为突出。

德国10年期公债收益率最低跌至负0.02%，这意味着投资者借钱给德国政府还要支付整个10年的利息。

“面对英国退欧形势势均力敌的局面，市场在做出调整，将不确定性最大化纳入考量，”荷兰银行投资总监Didier Duret说道。

“这场公投将成为历史时刻...（德国公债走势）已经宣告，即便公债收益率徘徊在零水准附近，公债仍将继续被视作投资组合中的避险投资工具。”

此外，还有其他一些因素在助推公债市场的涨势。

美联储今日稍晚将举行为期两日的议息会议，预计其至少还会再维持指标利率不变一个月的时间。与此同时，近期反弹的原油价格重回50美元下方。

欧洲股市.FTEU3连续第五个交易日走跌，下滑1%至三个月新低，因大宗商品类股指数下跌约2%。

外汇市场上，英镑兑美元回跌至1.1437美元，同时避险情绪带动瑞郎兑欧元升至1.0833瑞郎的三个月高位。日圆兑欧元也上涨，升至逾三个月高位118.90。

投资者已为英镑大跌的可能做好了准备，纷纷买入看跌期权。一个月期隐含波动率飙升，本周触及约28%的空前高点。

“尽管那些民调在苏格兰独立公投时未必靠谱，但市场近来还是受到了影响，”野村证券固定收益分析师Hideki Kishida表示。(完)