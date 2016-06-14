英国退欧疑虑导致10年期德债收益率跌破零 全球股市下挫

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月14日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周二首次跌至负值，对英国可能退出欧盟的担忧促使投资者纷纷买入避险资产。
民调和博彩公司押注赔率显示，英国6月23日选择退出欧盟的机率上升。英国销量最大的报纸《太阳报》出面支持脱欧阵营。
英镑兑美元走势依然疲弱，接近两个月低点。全球股市连续第四个交易日下滑，但在这种不确定性氛围中德国公债的走势最为突出。
德国10年期公债收益率最低跌至负0.02%，这意味着投资者借钱给德国政府还要支付整个10年的利息。
“面对英国退欧形势势均力敌的局面，市场在做出调整，将不确定性最大化纳入考量，”荷兰银行投资总监Didier Duret说道。
“这场公投将成为历史时刻...（德国公债走势）已经宣告，即便公债收益率徘徊在零水准附近，公债仍将继续被视作投资组合中的避险投资工具。”
此外，还有其他一些因素在助推公债市场的涨势。
美联储今日稍晚将举行为期两日的议息会议，预计其至少还会再维持指标利率不变一个月的时间。与此同时，近期反弹的原油价格重回50美元下方。
欧洲股市.FTEU3连续第五个交易日走跌，下滑1%至三个月新低，因大宗商品类股指数下跌约2%。
外汇市场上，英镑兑美元回跌至1.1437美元，同时避险情绪带动瑞郎兑欧元升至1.0833瑞郎的三个月高位。日圆兑欧元也上涨，升至逾三个月高位118.90。
投资者已为英镑大跌的可能做好了准备，纷纷买入看跌期权。一个月期隐含波动率飙升，本周触及约28%的空前高点。
“尽管那些民调在苏格兰独立公投时未必靠谱，但市场近来还是受到了影响，”野村证券固定收益分析师Hideki Kishida表示。(完)
(编译 杜明霞/高琦/王洋; 审校 张涛/张荻/陈宗琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。