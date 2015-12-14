亚洲股市下挫 油价和人民币亦续跌

路透东京12月14日 - 亚洲股市周一下跌，中国人民币触及四年半低点，因在美联储本周晚些时候料升息之前，油价下跌加剧投资者对风险较大资产的担忧。

中国人民银行周一继续引导人民币下行，人民币兑美元中间价创2011年7月以来最低。

近几周中国决定放松对人民币汇率的管制并允许人民币稳步贬值，加重了关于中国经济可能比预期更为脆弱的忧虑。

中国人民银行周五晚间宣布，已经开始发布人民币兑一篮子货币汇率。一些人认为这为允许更多贬值开绿灯，进而可能打压其他新兴亚币。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS触及两个半月低点，最新下跌1.4%。

日本股市日经指数.N225早盘一度跌逾3%，早盘尾段跌幅缩减至2.4%，受大宗商品价格打击能源及贸易类股拖累。

韩国综合股价指数.KS11下滑1%。澳洲股市下跌1%，中国股市沪综指.SSEC跌0.2%。

目前，投资者未理睬周末出炉的优于预期的中国经济指标。

中国国家统计局周六公布，11月规模以上工业增加值同比增长6.2%，为五个月来最高；当月社会消费品零售总额同比增11.2%，略高于预估的11.1%并创下年内高点。1-11月固定资产投资同比增速持平于上月的10.2%，亦好于预期。

上周五，美国股市道琼工业指数.DJI收低1.8%，标准普尔500指数.SPX挫跌1.9%，因油价下跌令人们愈发担忧，如果美联储本周升息，之后波动率可能跳升。

“我们很有理由认为，股市将在未来四天遭遇切实的考验，周四前的这几天，美联储决议将成为推动波动率的刺激因素，”IG分析师Evan Lucas表示。

在经历长时间的宽松政策期后，美联储升息将成为货币环境迈向正常化的第一步。

在国际能源署(IEA)警告全球原油供应过剩局面明年可能恶化之后，油价继续直线下跌之势。

美国原油期货CLc1跌0.8%至每桶35.32美元，周五曾触及35.16美元的2009年2月以来最低点。布兰特原油期货LCOc1周五跌破每桶38美元，为七年来首次，最新下跌0.5%，报37.75美元。

外汇市场方面，美元兑日圆JPY=几无变动，报120.97日圆，上周五曾下滑0.5%，触及近六周低点120.585。欧元兑美元EUR=持稳在1.0972，上周五曾上涨约0.4%。

美元受到冲击，因美国长期公债收益率周五跌至数周低点，由于原油价格续跌，股市表现疲软推动投资者买入避险的公债。

汇市亦在关注人民币汇率，此前中国当局出人意料地将对人民币汇率的管理方式转为基于一篮子货币，而不是专门盯住美元。

中国人民银行网站周五晚间刊登新闻稿称，12月11日，中国外汇交易中心在中国货币网正式发布CFETS人民币汇率指数，对推动社会观察人民币汇率视角的转变具有重要意义。

凯投宏观(Capital Economics)在报告中称，“虽然有人认为这是对人民币贬值的掩饰，但我们猜测此举目的在保持人民币汇率基本稳定，以免像过去几年那样被迫跟随美元攀升。”

“但信息杂乱披露的方式，丝毫无助于恢复信心。”

人民币兑美元即期CNY=CFXS跌至6.4647，较周五收盘下滑0.2%，今年跌幅刚好超过4%。

澳元兑美元触及三周低点0.7160美元，此前曾升至0.7218，因中国周末公布的经济数据向好。（完）