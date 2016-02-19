亚股自三周高点回落 因油价涨势反转

路透东京/新加坡2月19日 - 亚洲股市周五自近三周高点下跌，因油价扭转上涨走势，且投资人仍对全球经济前景持审慎看法。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.7%，但与至周四止的涨幅相抵，本周仍上涨4%。

由于日圆上涨，日股日经指数.N225跌2.2%，但本周仍有望录得5.9%的涨幅。

“本周是我在2016年看到的首个发生变化的迹象，”交易服务提供商IG旗下市场策略师Evan Lucas在一份报告中写道。

但“多数基金经理的现金持仓都接近各自授权的最高水平。这些资本需要得到配置才能证实正在发生变化。”

MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF隔夜触及六周高位，因寄望油价在启稳，但积极人气并未蔓延至美股。

标准普尔500指数.SPX周四收低0.5%，受沃尔玛(WMT.N)公布疲弱业绩消息拖累。

油价逆转涨势，受美国原油库存升至纪录高位拖累，但仍料将录得三周来首个周线涨幅，主要得益于主要产油国达成将产量冻结在1月水平的临时性协议。

不过，对于其他国家会在多大程度上予以配合的质疑令投资者犹豫不决，承诺大幅增产重夺市场份额的伊朗受到关注。

布兰特原油期货LCOc1周五延续跌势，最新跌0.8%至每桶34.02美元，但本周以来累计涨2%。

美国原油CLc1最新报每桶30.56美元，由周四所及两周高点31.98美元回落，但本周目前为止仍上涨3.8%。

“我预测油价将面临下跌压力，将会有逢高卖盘，”三井住友银行首席分析师宇野大介表示。

继周四表现出色之后，传统避险资产继续持坚，这是投资者对全球经济放缓的担忧依然没有减轻的迹象。

现货金XAU=周四大涨1.8%至1,230.90美元，最新报1,225.96美元。

投资者也转向最高等级的政府公债寻求避险，10年期美债收益率(殖利率)US10YT=RR回落至1.7276%，周三曾触及一周高位1.8470%。

汇市方面，日圆重拾涨势，兑美元JPY=升至112.93，从本周低点114.875回升。

欧元兑日圆EURJPY=周五低见125.34日圆，为2013年6月以来最低水平，最新报125.56。

欧元兑美元EUR=报1.1117美元，周四曾跌至两周低点1.1071，

欧洲央行1月会议记录对欧元也没有带来助力。会议记录显示部分决策者主张，经济成长面临新风险，有必要先一步采取行动。

市场重点关注英镑和欧盟峰会。英国首相卡梅伦将在峰会上试图为英国留在欧盟争取更加有利的条件。

若能成功达成一项协议，则英国最早料在6月就是否留在欧盟举行公投。

“我们预计，若此次会议达成协议，则欧元兑英镑将向下修正，但谈判若陷入僵局，则可能会拖累英镑，我们认为陷入僵局的可能性是不可忽略的，”巴克莱分析师在一份报告中说。

英镑兑美元GBP=D4报1.4321美元，受围绕所谓“脱欧”的担忧拖累，英镑兑美元上月曾跌至近七年低点1.4080。

英镑兑欧元EURGBP=D4报0.77635英镑。(完)