焦点：全球货币政策收紧前景 或许让美联储对缩表计划心存顾虑

路透华盛顿7月23日 - 欧洲及其他国家收紧货币政策的前景，可能使美国联邦储备委员会(美联储/FED)在下周开会时产生一个新问题。美联储届时将讨论缩减4.2万亿美元债券持仓的计划。

约六年来，美联储通过“量化宽松”计划买进公债和抵押支持债券(MBS)，使得利率保持在纪录低位，从而刺激借贷和经济复苏。

但美联储在今年6月会议上，除了进行六个月内第三次升息外，还宣布计划每月将有60亿美元到期公债不再进行投资，这个规模每隔三个月提高一次，直至达到300亿美元。

另外，美联储称每月减持40亿美元的机构债和抵押支持债券，直到持仓规模降至200亿美元。

如今，欧洲央行似乎也可能在今年稍晚决定何时将缩减月度购债。欧洲央行总裁德拉吉上个月首次暗示其可能性，全球债券收益率急升了一阵子。

再者，加拿大央行本月为七年来首次升息，英国央行料将在明年升息以对抗上升的通胀。

**全球货币政策转捩点？**

全球经济摆脱2008年的衰退而复苏，美联储带头紧缩货币政策，但如今必须决定，其他央行的计划或将如何影响自身的政策。

尽管美联储乐见欧洲经济走强，全球经济风险减轻，主要央行同时走向紧缩货币政策的情况已十年未见过。

Cornerstone分析师Roberto Perli近来写道，欧洲央行缩减刺激的影响并不局限在欧元区国家。

德拉吉在6月的评论推升10年期美债收益率上涨，涨幅为去年美国大选以来最大，欧洲央行若采取行动停止印钞，可能会促使美联储放缓其计划，因担心金融情况可能太快紧缩。

当美联储决策官员7月25-26日开会时，他们需得决定何时开始削减债券持仓，抑或决定预留更多时间以评估联储理事布雷纳德近期所称，或将影响经济成长的全球货币政策可能的“转折点”。

美联储缩减资产部位的计画很可能推高较长期债券收益率，拉高企业长期借贷利率，并导致房屋抵押贷款利率上扬。

分析师曾拿2013年时所谓的“削减恐慌(taper tantrum)”作为比较，当年在美联储首度暗示可能收紧政策后，全球债券收益率即告跳升。

“在面临长期利率上升的情况下，这波经济复苏到底有多坚实？我对这个问题会有点紧张，”前美联储研究部门主管、现任彼得森国际经济研究所高级研究员David Stockton表示。对于在目前缩表一事，“我不觉得存在这个急迫性。”

**收紧政策需跨越诸多障碍**

美联储官员曾表示，他们认为缩表应很快开始，分析师预期美联储可能会在9月停止将证券到期赎回所获资金再投资。

但美联储6月会议记录显示，有些官员准备几个月后就开始缩表，还有一些官员希望等待更多经济数据出炉再决定。

此后，美联储在进一步收紧政策前需要跨越的障碍越来越多。

在欧洲央行上月暗示其可能开始收紧政策后，全球长期债券收益率跳涨，而且有可能继续上扬。

美国6月消费者物价指数(CPI)同比上涨1.6%，为去年10月以来最小增幅。美国CPI同比增幅自2月触及2.7%以来持续下降，降低了美联储收紧政策的必要性。

在财政部10月资金告罄前美国国会恐无法提高联邦债务上限，这种可能性促使10月19日到期的美国三个月期国库券收益率周五升高至1.17%，接近2008年10月以来的高点。

在这样的背景下，根据芝加哥商业交易所(CME)集团的FedWatch工具显示，FED联邦基金利率今年第三度上调的机率近来已跌至50%以下。

每一家央行都有两种政策工具在进行--目标利率以及已然庞大的资产负债表，这使得情况愈加复杂。美联储与欧洲央行约拥有9万亿(兆)美元资产。

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)已指出，如果在美联储升息与缩表的时候，欧洲央行也同时开始削减购债规模，那么要厘清个中的意义可能有相当难度。

“我会仔细留意通胀的进展，并对进一步调高联邦基金利率的举动更加谨慎，以便协助引导通胀回升至我们相称的目标，”布雷纳德表示。(完)