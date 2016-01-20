新兴市场今年资本净外流规模预计为4,480亿美元--IIF

路透纽约1月20日 - 国际金融协会(IIF)周三发布的报告显示，经过几年的困苦挣扎后，今年新兴市场债市和股市将继续出现资本外流，受全球经济成长放缓和企业负债影响。

IIF在报告中称，新兴市场2015年资本净外流规模为7,350亿美元，高于此前预估，亦高于2014年外流的1,110亿美元，预计2016年资本外流规模为4,480亿美元，其中可能包含错误和遗漏。

该组织称，大量资本流出中国，这是2015年资本外流的推动性因素。据IIF，2015年中国资本外流规模为6,760亿美元。

去年中国经济增速放缓至25年来最弱水平，令外界对北京当局将推出刺激政策的预期升温，促使动荡不已的中国股市出现一波涨势。

“但整个疲势大肆蔓延至中国之外，整体新兴市场资金不断外流，投资者愈发担忧成长前景与企业负债居高不下，”IIF董事总经理兼首席经济学家Charles Collyns表示。

IIF表示，土耳其、巴西与南非是最容易受到持续紧缩打击的几个新兴市场国家，因宏观政策疲弱、企业外债水平高企，且存在相当程度的经常帐赤字。

至于亮点则包括印度与墨西哥。但在中国疑虑升高、巴西与俄罗斯连续第二年衰退的情况下，许多人担心新兴市场的投资回报不太可能快速回升。

IIF执行董事Hung Tran说道：“新兴市场早衰或继续打压增长前景，而且2016年初的市场动荡已打击风险意愿。”

虽很多投资者认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始升息周期将影响新兴市场，但IIF预期美联储加息周期带来的影响有限。

“只要美联储转至升息周期是缓步进行的，那么影响或有限，但经济增长和债务疑虑带来的逆风向则会继续影响新兴市场资本流动。”IIF声明称。

报告称，新兴市场的股债市较发达市场已处于折价交投，一些投资者或许将其视为令人信服的投资理由，但基本面欠佳或将令多数投资者却步。

IIF的这项报告系根据30个新兴经济体的数据所汇整而成。(完)