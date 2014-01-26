独家：全球金融监管机构将研究改革汇市指标利率

路透华盛顿1月24日 -一全球金融监管机构周五表示将认真检讨汇市交易中使用的指标利率，这是在涉嫌操纵利率丑闻曝光后，可能要收紧对汇市监管的首个迹象。

协调20国集团(G20)监管的金融稳定委员会(FSB)已经在研究改革汇市指标利率，此前发生了操纵伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的丑闻。

驻瑞士的FSB给路透的电邮声明中表示，“FSB正在厘清有关汇市指标利率问题的工作。”

英国金融市场行为监管局(FCA)和美国司法部一直在调查部分全球最大银行涉嫌操纵外汇市场的指控。外汇市场每日交易金额高达5.3万亿美元，但几乎未受什么监管。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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