焦点：企业高管重振信心 2014年全球并购交易额或创七年高位

图为百元面值的人民币和美元现钞。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透伦敦12月21日 - 由于业务前景更加明朗，2014年企业高管恢复对交易的信心，全球并购交易规模或创下2007年以来年度最高水准。

这股并购交易热潮受到一连串电信、医疗保健和消费者行业的大型交易推动，而这些交易又可能引发连锁反应，因为竞争对手会采取行动保卫自己的地盘。

比如，在固话、移动电话和付费电视服务逐渐融合的背景下，英国电讯(British Telecom)(BT.L)收购移动运营商EE之举，预计就将施压竞争对手寻找与其它企业合作的机会。

“保持竞争力和巩固核心业务的需要是主要的催化剂，”花旗旗下欧洲、中东和非洲(EMEA)并购部门主管Wilhelm Schulz称。

根据汤森路透的数据，截止12月11日，全球并购交易额达3.27万亿(兆)美元，较上年同期增长40%。这是2007年杠杆并购交易繁荣时期录得 4.12万亿美元并购额以来的最高水准。

在2007年的并购热潮中，私募股权企业动辄签下数以十亿美元计的并购交易，大量举债将各类企业收入囊中。与此不同的是，2014年的交易是由更加谨慎的公司董事会所推动，利用股权而非通过举债来为收购融资。

企业高管并未放下危机后的所有顾虑，仍倾向于较安全的交易而非大胆地冒险押注，例如法国电信集团Iliad(ILD.PA)对收购T-Mobile USTMUS.N的尝试。

“在协同效应的推动下，那些可靠的并购交易正在带来回报，”Perella Weinberg合伙人Paulo Pereira称。

**地缘政治风险**

不过，油价大跌和俄罗斯经济危机加剧，打击了有关2015年并购活动将保持旺盛势头的预期。

“地缘政治风险仍然是2015年令人担心的一项因素。”高盛欧洲、中东与非洲(EMEA)地区并购业务主管Gilberto Pozzi说。

“如果石油危机进一步恶化，且政治紧张局势升级，那么执行长们将更加规避风险，并购活动可能受到冲击。”

不过迄今为止，企业对于大型交易的兴趣还没有减弱迹象。

Comcast(CMCSA.O)出价450亿美元收购时代华纳有线TWC.N。若两家企业成功合并，将在美国付费电视市场占据近30%的份额。与此同时，美国电话电报公司(AT&T)也在寻求以485亿美元收购卫星电视服务提供商DirecTVDTV.O。目前美国监管机构仍在审核这两笔交易。

欧洲方面，拉法基(Lafarge)LAFP.PA和豪瑞(Holcim)HOLN.VX的合并计划已经获得欧盟批准。双方计划在明年完成合并，届时将创建全球最大的水泥制造商，年营收将超过400亿美元。

不过，其它一些潜在的大型交易仍停留在计划阶段，例如酒商SAB MillerSAB.L希望收购荷兰喜力(Heineken/海尼根)(HEIN.AS)一案。

“企业的信心更高了，可以承受一定的困难，因其前景中的不确定性降低。”摩根大通并购部门全球联席主管Chris Ventresca说。

**欧企在美国的竞购活动**

今年海外扩张是重要的推动力，好让欧洲企业寻求摆脱欧洲大陆低迷经济的拖累，美国则是投资首选目的地。

9月，德国西门子(SIEGn.DE)敲定一笔76亿美元全现金交易，收购美国油田设备制造商Dresser Rand。

“美国欢迎这些交易，而且美国经济成长比其他地区更可预见，”瑞银EMEA地区(欧洲、中东和非洲)并购部主管Severin Brizay。

与此同时，美国企业也对欧洲变得愈发谨慎。“他们要看到欧洲经济企稳好转，但对此的看法还没有达成高度一致，”Ventresca说。

美国财政部要阻止所谓的“税负倒置”交易，即企业透过海外购并，藉此避免国内的高税率，所以一些人还必须三思而后行。

因此，美国药企艾伯维(AbbVie)(ABBV.N)放弃以550亿美元收购都柏林Shire(SHP.L)的计划，辉瑞(PFE.N)以1,180亿美元收购制药商阿斯利康(AstraZeneca) (AZN.L)的计划亦遭到英国政界阻挠。

然而，美国税收规定的变化迄今并未完全扼杀更多的税负倒置交易。

“一些企业在思考业务构架最佳方式时，总是要考虑纳税最小化。这是他们的职责，”摩根士丹利美国并购部联席主管Bob Eatroff说。

**新买家搅局**

与此同时，在欧洲意外出现来自发展中经济体的殷实买家搅局，增加了部分西方潜在买家的风险，其中包括私募股权公司。

这使得并购公司(Buy-out firms)有时在价格上也难以匹敌。在今年的并购市场上，并购公司的交易占有约8%的份额。

银行家们称，今年中国买家在欧洲市场表现特别强势，目标直指德国中型制造企业以及南欧的问题资产。

“中国需要通过并购来实现真正的国际扩张，不再仅限于巴西或非洲等市场，同时接触到更广泛的技术，”Pereira说。

随着跨境交易活动的不断增多，明年看来又是一个并购交易的忙碌年，银行家们预期，金融服务、化工和能源行业的新一波交易热潮即将来临，医疗保健和数字新媒体(TMT)产业的整合也将继续。

“投资者喜欢惩罚懒惰，”Lazard德国投资银行业务联合主管Ken Oliver Fritz说。(完)

(编译 许娜/洪曦/李爽/郑茵; 审校 徐文焰/张涛/戴素萍/李春喜)

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