全球并购活动大降23% 但针对美国企业的跨境交易创纪录高位

路透伦敦2月19日 - 汤森路透数据显示，今年迄今全球并购交易较上年同期下滑23%至3,360亿美元，但以美国企业为目标的跨境交易则创纪录高位。

继2015年交易额创纪录高位后，今年全球并购活动一直受挫，因油价下跌、及对中国经济增长放缓和金融业体质的担忧。

本周宣布的并购交易中最大的三笔都是针对美国企业的交易，包括中国企业天津天海以63亿美元收购美国Ingram Micro。这宗交易使得年内中资企业收购美国企业的交易额达到233亿美元。

中国、爱尔兰和加拿大在今年迄今以美国企业为目标的跨境交易中的占比达88%。

欧洲年内迄今并购交易规模达920亿美元，较上年同期增长4%，此前中国化工集团在2月宣布以430亿美元收购瑞士农化集团先正达(Syngenta)SYNN.VX。

高盛(GS.N)问鼎全球并购交易顾问排行榜，紧随其后的是摩根大通(JPM.N)和巴克莱(BARC.L)。(完)