全球10月钢铁产量增加 预示行业成长前景好转

路透伦敦11月20日 - 国际钢铁协会的数据显示，发达经济体产量增长推动全球钢铁生产增加，反映出该行业的信心好转。

近几个月，由于需求略微改善，钢铁产量和价格双双上扬。这鼓舞生产商补充库存，尽管该行业仍受到供应过剩的困扰。

国际钢铁协会周三发布数据称，全球10月钢铁产量较去年同期增长6.6%至1.34亿吨。评级机构穆迪(Moody's)也上调了对欧洲钢铁业的展望。

9月时的产量同比增长6.1%。

北美、欧洲和日本的大型钢铁生产商产量增长加快，而最大生产国中国有所减速，不过基数很高。

日本10月钢铁产量增长7.7%，高于前月的增幅5.5%。日本是全球第二大钢铁生产国。

中国10月钢铁产量为6,510万吨，较去年10月增长9.2%，略低于9月的6,550万吨。中国是钢铁的最大生产国和消费国。

中国钢铁供应远超消费量，而且很多专家预计这一趋势还将持续。

“中国似乎将继续过量生产钢铁，”Meps钢铁分析师Jeremy Platts表示。

“在需求方面，有的人希望三中全会能带来好消息，但近期没有什么变化，需求不会受到特别提振。”

北美地区10月钢铁产量增长6.6%，较9月增速翻番。

欧盟今年初大力控制钢铁生产，但产量同样增长：10月增4%，高于9月0.3%的增幅。

穆迪周三将欧洲钢铁业的展望上调为“稳定”，指出市场预期该地区经济小幅增长，且汽车销售和建材业料有改善。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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