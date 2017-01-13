油价上涨 因供应减少和中国需求预估创纪录

路透纽约1月12日 - 油价周四上涨逾1%，因有消息称，包括沙特和俄罗斯在内的主要石油出口国正在减产，以减少全球石油供应过剩，且预计中国需求将创纪录。
美国原油期货收高0.76美元，或1.5%，报每桶53.01美元，布兰特原油期货收高0.91美元，或1.7%，报每桶56.01美元，盘中高见56.43美元。
油价在过去一个半月里保持区间波动，买家受到主要产油国减产消息鼓舞，但对这些国家过去减产幅度小于协议减产量的做法保持谨慎。
石油输出国组织(OPEC)于去年11月达成从年初开始减产的协议，旨在缓解过去两年多来打压油价的供应过剩状况。
“市场处于盘整模式，随着越来越多的迹象显示，产油国正在落实减产协议，油价将再次测试55美元，市场努力上行，并对这些国家是否挂羊头卖狗肉持观望态度，”Tradition Energy市场研究经理Gene McGillian称。
沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫称，沙特已经将产量减至近两年来最低。
法力赫在阿布扎比的会议上称，今年全球石油需求增长将远超100万桶/日，市场供应将在未来两到三年收紧。
包括伊拉克和科威特在内的其它几个OPEC成员国也称，他们正在落实减产协议。OPEC秘书长巴尔金都称，该组织预计，到第二季，全球石油库存将会下降。
另外，俄罗斯能源部长诺瓦克称，俄罗斯正结合非OPEC国家达成的减产协议，开始实施其自己的减产计划。
中国石油天然气集团公司(CNPC)称，2017年中国原油净进口将增加5.3%，至3.96亿吨，原油消耗将达到创纪录的5.94亿吨，或1,200万桶/天。
但该公司警告称，汽油和柴油等产品的需求将放缓，国内燃料油供应过剩状况将持续。(完)
(编译 刘静；审校 母红)