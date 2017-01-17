油价上涨 沙特承诺减产抵消美国产量将增加的预期

（修正）日央行审议委员樱井真排除近期上调债券收益率目标的可能
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透卡尔加里1月16日 - 油价周一上涨，因沙特承诺减产，抵消了有关今年美国石油产量将增加的报导带来的影响。
石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。
俄罗斯和其它主要非OPEC产油国也表示将会减产。
沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周一称，该国将严格遵守减产承诺，对OPEC提振油价计划能奏效充满信心。
指标布兰特原油期货上涨0.41美元，或0.7%，报每桶55.86美元；美国原油攀升0.27美元，或0.5%，报每桶52.64美元。
但美国石油产量将增加的预期，以及周一是美国联邦假日，限制了油价涨幅。
高盛称，考虑到已经在开采的，和上半年可能开始生产的油井数量，预计今年美国石油日产量将较去年增加23.5万桶。
美国石油当前日产量为895万桶，高于去年6月的不到850万桶，基本处于2014年的水平，当时过度生产导致油市开始下跌。
法力赫的言论也不完全利好。他虽然承诺减产，但也称，产油国不太可能将减产协议延长至六个月以后，特别是，如果全球库存跌至五年均值。
两位俄罗斯能源业消息人士称，1月1-15日，俄罗斯的日均油气凝析油产量为1,110万桶，比12月仅减少10万桶，俄罗斯承诺2017年上半年减产30万桶/日。
“OPEC和非OPEC减产才刚刚开始，需要一些时间进一步落实，”SEB Markets首席商品分析师称。
“我们认为，油价在今年第一季度不会进一步大涨。”(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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