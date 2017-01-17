油价上涨 沙特承诺减产抵消美国产量将增加的预期

路透卡尔加里1月16日 - 油价周一上涨，因沙特承诺减产，抵消了有关今年美国石油产量将增加的报导带来的影响。

石油输出国组织(OPEC)同意从1月1日起将日产量减少120万桶，至3,250万桶，试图减少过去两年重压油价的全球供应过剩状况。

俄罗斯和其它主要非OPEC产油国也表示将会减产。

沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周一称，该国将严格遵守减产承诺，对OPEC提振油价计划能奏效充满信心。

指标布兰特原油期货上涨0.41美元，或0.7%，报每桶55.86美元；美国原油攀升0.27美元，或0.5%，报每桶52.64美元。

但美国石油产量将增加的预期，以及周一是美国联邦假日，限制了油价涨幅。

高盛称，考虑到已经在开采的，和上半年可能开始生产的油井数量，预计今年美国石油日产量将较去年增加23.5万桶。

美国石油当前日产量为895万桶，高于去年6月的不到850万桶，基本处于2014年的水平，当时过度生产导致油市开始下跌。

法力赫的言论也不完全利好。他虽然承诺减产，但也称，产油国不太可能将减产协议延长至六个月以后，特别是，如果全球库存跌至五年均值。

两位俄罗斯能源业消息人士称，1月1-15日，俄罗斯的日均油气凝析油产量为1,110万桶，比12月仅减少10万桶，俄罗斯承诺2017年上半年减产30万桶/日。

“OPEC和非OPEC减产才刚刚开始，需要一些时间进一步落实，”SEB Markets首席商品分析师称。

“我们认为，油价在今年第一季度不会进一步大涨。”(完)