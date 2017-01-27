油价因股市走强上扬2% 但美国供应限制其涨幅

路透纽约1月26日 - 油价周四上涨2%，受美股延续涨势提振，但油价升幅受限，因尽管产油国致力减产，但美国石油库存大增。

美国原油上涨1.03美元，或2%，收报每桶53.78美元。布兰特原油上扬1.16美元，或2.1%，收报每桶56.24美元。

美国原油盘中触及逾三周最高54.06美元，此前美股开盘上涨，延续昨日道指历史上首次收在两万点关口之上的强势。三大股指在周四午后几无变动。

油价升幅受限，因周三数据显示，上周美国原油库存增加280万桶，至4.883亿桶。

上周汽油库存大幅增加，升至2.53亿桶，为2000以来每年同期最高水准。

美国原油产量自去年中以来上升6.3%，至896万桶/日。

美国产量不断上升和库存持续增加，应在一定程度上抵销了石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC产油国减产给油市带来的支撑。(完)