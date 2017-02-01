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国际财经 | 2017年 2月 1日 星期三 08:21 BJT

油价上涨 因OPEC减产和美元下跌

路透纽约1月31日 - 油价周二上涨，因美元下跌，且有消息称，全球主要产油国本月的减产幅度大于预期。

但油价涨幅缩小，收盘仅小幅上涨，因月末的获利回吐限制了升幅，交易员和经纪商表示。

路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)本月兑现了82%的减产承诺，高于市场预估。

美元下跌0.9%，提振了以美元计价的石油价格。美元势将录得去年3月以来的最大月度跌幅。

布兰特原油3月合约收高0.47美元，报每桶55.70美元，4月合约最高升2%。美国原油收盘上涨0.18美元，报每桶52.81美元。

本月，布兰特和美国原油均下跌约2%。

交易员在等待美国石油协会(API)周二下午2130GMT发布的美国原油库存数据。

分析师预估均值为，截至1月27日当周美国原油库存增加约330万桶。(完)

(编译 刘静；审校 母红)

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