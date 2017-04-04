油价升至近一个月高位 因预计美国原油库存将下降

美国司法部就排放超标起诉菲亚特克莱斯勒
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透纽约4月4日 - 油价周二升至近一个月高位，受助于北海石油生产意外中断，及预计美国原油和油品库存将下降。
布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。
美国原油升0.79美元，或1.6%，报每桶51.03美元。
两大合约皆收于3月7日以来最高水平。
“石油输出国组织(OPEC)的减产兑现率仍好于预期，下周将发布的各种月度机构报告将印证这些，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称。
在英国北海，日产量为18万桶原油的Buzzard油田被临时中断生产，一岸上加工终端需进行维修，未来一到两天将恢复到正常产量，交易消息人士称。
“美国油品库存需要密切关注，因过去几周出现大幅下降，”德国商业银行商品分析师Carsten Fritsch称。
美国石油协会(API)将于周二2030GMT发布美国原油库存报告，能源资料协会(EIA)将于周三发布官方数据。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透华盛顿5月23日 - 美国政府已经向菲亚特克莱斯勒汽车提起民事诉讼，指控该公司的柴油车通过安装软件来逃避排放控制。
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透东京5月24日 - 亚洲股市周三盘初微跌，澳元与离岸人民币下滑，因此前评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。