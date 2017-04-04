油价升至近一个月高位 因预计美国原油库存将下降

路透纽约4月4日 - 油价周二升至近一个月高位，受助于北海石油生产意外中断，及预计美国原油和油品库存将下降。

布兰特原油升1.05美元，或2%，报每桶54.17美元。在合约升穿100日移动均线切入位这一关键阻力位后，油价走高，该合约自12月底以来首次处于技术性超买领域。

美国原油升0.79美元，或1.6%，报每桶51.03美元。

两大合约皆收于3月7日以来最高水平。

“石油输出国组织(OPEC)的减产兑现率仍好于预期，下周将发布的各种月度机构报告将印证这些，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch称。

在英国北海，日产量为18万桶原油的Buzzard油田被临时中断生产，一岸上加工终端需进行维修，未来一到两天将恢复到正常产量，交易消息人士称。

“美国油品库存需要密切关注，因过去几周出现大幅下降，”德国商业银行商品分析师Carsten Fritsch称。

美国石油协会(API)将于周二2030GMT发布美国原油库存报告，能源资料协会(EIA)将于周三发布官方数据。(完)